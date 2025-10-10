Patrika LogoSwitch to English

KDA: 76 करोड़ रुपए के बजट से बदलेगा KST का स्वरूप, 2 म्यूजिकल फाउंटेन के साथ बनेगा 5KM का कैंटिलीवर वॉक-वे

पर्यटकों को लुभाने के लिए सौंदर्यीकरण के लिए केडीए की ओर से 76 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इसकी टेण्डर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

2 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 10, 2025

KST फोटो: पत्रिका नेटवर्क

केडीए की ओर से किशोर सागर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसमें पांच किमी का कैंटिलीवर वॉक-वे भी बनाया जाएगा। पर्यटकों को लुभाने के लिए सौंदर्यीकरण के लिए केडीए की ओर से 76 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इसकी टेण्डर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तालाब में चंद्रधारा और जलधारा नाम के दो म्यूजिकल फाउंटेन लगाए जाएंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल लोकसभा अध्यक्ष ने KST पर राजस्थान पत्रिका के हमराह कार्यक्रम में किशोर सागर तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी।

बोर्ड बैठक में 285.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पारित

कोटा उत्तर नगर निगम बोर्ड की गुरुवार को आठ माह बाद हुई बैठक में हुडको से कर्ज लेकर 285.75 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का अनुमोदन किया गया। हंगामे के बीच बैठक 37 मिनट चली। इसमें पार्षदों ने सफाई, विकास कार्य समेत अन्य मुद्दे उठाए।

कांग्रेस पार्षदों ने दशहरा मेले में मुशायरा, कव्वाली समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करने पर कड़ा विरोध जताया। बैठक की अध्यक्षता महापौर मंजू मेहरा ने की। निगम प्रशासन ने बोर्ड बैठक का एजेंडा गुप्त रखा और पार्षदों को बैठक खत्म होने तक एजेंडे की कॉपी नहीं दी, जबकि नियमानुसार सात दिन पहले सभी पार्षदों को एजेंडा की कॉपी देनी होती है।

बैठक में महापौर ने 5 फरवरी को आयोजित बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की, जिसका पार्षदों ने मेज बजाकर अनुमोदन किया। इस बीच उपमहापौर फरीदुद्दीन सोनू कुरैशी ने मेले में मुशायरा, कव्वाली और गजल बंद करने पर विरोध जताया। महापौर ने कहा कि वे मेला समिति की बैठक में नहीं जा पाई।

उन्होंने कुरैशी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप लोगों ने मुझे नहीं बताया और ज्ञापन दे आए। मुझे कहते..तो मैं भी इसके समर्थन में आपके साथ ज्ञापन देने जरूर चलती। प्रतिपक्ष नेता लव शर्मा समेत भाजपा-कांग्रेस के 85 फीसदी पार्षद मौजूद थे। आयुक्त अशोक त्यागी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

Updated on:

10 Oct 2025 01:45 pm

Published on:

10 Oct 2025 01:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / KDA: 76 करोड़ रुपए के बजट से बदलेगा KST का स्वरूप, 2 म्यूजिकल फाउंटेन के साथ बनेगा 5KM का कैंटिलीवर वॉक-वे

