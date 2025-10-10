KDA: 76 करोड़ रुपए के बजट से बदलेगा KST का स्वरूप, 2 म्यूजिकल फाउंटेन के साथ बनेगा 5KM का कैंटिलीवर वॉक-वे

कांग्रेस पार्षदों ने दशहरा मेले में मुशायरा, कव्वाली समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करने पर कड़ा विरोध जताया। बैठक की अध्यक्षता महापौर मंजू मेहरा ने की। निगम प्रशासन ने बोर्ड बैठक का एजेंडा गुप्त रखा और पार्षदों को बैठक खत्म होने तक एजेंडे की कॉपी नहीं दी, जबकि नियमानुसार सात दिन पहले सभी पार्षदों को एजेंडा की कॉपी देनी होती है।