Kota: दोस्त ने लड़की से बात नहीं करवाई तो युवक ने उठाया खौफनाक कदम, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Rajasthan Crime News: कोटा शहर के तलवंडी इलाके में मंगलवार देर रात एक युवक ने खुद को चाकू मार लिया। शुरुआत में युवक ने अपने दोस्त पर हमला करने का आरोप लगाया लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल युवक ने प्रेम प्रसंग के विवाद में खुद ही खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया था।