Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: दोस्त ने लड़की से बात नहीं करवाई तो युवक ने उठाया खौफनाक कदम, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Dispute Over Love Affair: घायल युवक महेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त महेश कुमार ने एक लड़की से बातचीत के विवाद में उस पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया।

less than 1 minute read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 09, 2025

अस्पताल में भर्ती महेंद्र की फोटो: पत्रिका

Rajasthan Crime News: कोटा शहर के तलवंडी इलाके में मंगलवार देर रात एक युवक ने खुद को चाकू मार लिया। शुरुआत में युवक ने अपने दोस्त पर हमला करने का आरोप लगाया लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल युवक ने प्रेम प्रसंग के विवाद में खुद ही खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया था।

दोस्त पर लगाया झूठा आरोप

घायल युवक महेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त महेश कुमार ने एक लड़की से बातचीत के विवाद में उस पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

CCTV में खुली असलियत

जवाहर नगर थाना प्रभारी राम लक्ष्मण के अनुसार जब पुलिस ने मौके के आसपास के CCTV फुटेज खंगाले तो सच्चाई सामने आ गई। वीडियो में साफ नजर आया कि महेंद्र ने खुद ही अपने पेट में चाकू मारा था।

लड़की से जबरन बात कराने का बना रहा था दबाव

महेंद्र एक लड़की से जबरन बात करना चाहता था और इस बात के लिए अपने दोस्त महेश पर दबाव बना रहा था कि वह उसकी बात लड़की से करवाए। जब महेश ने इंकार कर दिया तो महेंद्र ने नशे की हालत में खुद को चाकू मार लिया ताकि महेश को फंसा सके।

महेंद्र का आपराधिक रिकॉर्ड भी आया सामने

जांच में पता चला कि महेंद्र हाल ही में हत्या के एक मामले में जेल से रिहा हुआ है। इसके अलावा महावीर नगर थाने में पीड़ित लड़की ने उसके खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है और पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में एक और थप्पड़कांड, तहसील कार्यालय में भिड़े 2 पटवारी; इस बात को लेकर हुआ झगड़ा
टोंक
Tonk-slap-incident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 01:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: दोस्त ने लड़की से बात नहीं करवाई तो युवक ने उठाया खौफनाक कदम, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का कोटा में नया शोरूम लॉन्च

malabar gold and diamonds
विज्ञापन

Kota Murder: पुलिस को देखकर नहर में कूदा व्यापारी का हत्यारा, जांबाज कांस्टेबल ने भी लगाई छलांग, दबोचा

kota murder news
कोटा

प्रसंगवश: पदोन्नति के पर्व में बच्चों का भविष्य भी हो रोशन

Photo: Patrika
ओपिनियन

Kota: लहसुन की घटती कीमतों ने किसानों को किया परेशान, दीपावली पर मजबूरी में बेचना पड़ रहा भंडारण

कोटा

पलंग पर महिला सो रही थी, नीचे 7 फीट का मगरमच्छ… सुबह देखा तो मचा हड़कम्प

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.