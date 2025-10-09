Kota: दोस्त ने लड़की से बात नहीं करवाई तो युवक ने उठाया खौफनाक कदम, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

अस्पताल में भर्ती महेंद्र की फोटो: पत्रिका
Rajasthan Crime News: कोटा शहर के तलवंडी इलाके में मंगलवार देर रात एक युवक ने खुद को चाकू मार लिया। शुरुआत में युवक ने अपने दोस्त पर हमला करने का आरोप लगाया लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल युवक ने प्रेम प्रसंग के विवाद में खुद ही खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया था।
घायल युवक महेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त महेश कुमार ने एक लड़की से बातचीत के विवाद में उस पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जवाहर नगर थाना प्रभारी राम लक्ष्मण के अनुसार जब पुलिस ने मौके के आसपास के CCTV फुटेज खंगाले तो सच्चाई सामने आ गई। वीडियो में साफ नजर आया कि महेंद्र ने खुद ही अपने पेट में चाकू मारा था।
महेंद्र एक लड़की से जबरन बात करना चाहता था और इस बात के लिए अपने दोस्त महेश पर दबाव बना रहा था कि वह उसकी बात लड़की से करवाए। जब महेश ने इंकार कर दिया तो महेंद्र ने नशे की हालत में खुद को चाकू मार लिया ताकि महेश को फंसा सके।
जांच में पता चला कि महेंद्र हाल ही में हत्या के एक मामले में जेल से रिहा हुआ है। इसके अलावा महावीर नगर थाने में पीड़ित लड़की ने उसके खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है और पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग