राजस्थान में एक और थप्पड़कांड, तहसील कार्यालय में भिड़े 2 पटवारी; इस बात को लेकर हुआ झगड़ा

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में एक और थप्पड़कांड सामने आया है। देवली तहसीलदार कार्यालय में दो पटवारियों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। पीड़ित पटवारी ने थाने में थप्पड़ मारने के आरोप में अपने साथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इसकी जांच पुलिस उपाधीक्षक को दी गई है।