राजस्थान में एक और थप्पड़कांड, तहसील कार्यालय में भिड़े 2 पटवारी; इस बात को लेकर हुआ झगड़ा

विवाद के बाद मौजूद पटवारी। फोटो: पत्रिका
टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में एक और थप्पड़कांड सामने आया है। देवली तहसीलदार कार्यालय में दो पटवारियों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। पीड़ित पटवारी ने थाने में थप्पड़ मारने के आरोप में अपने साथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इसकी जांच पुलिस उपाधीक्षक को दी गई है।
बता दें कि पिछले साल भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जब देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था।
थानाधिकारी दौलत राम गुर्जर ने बताया कि रिपोर्ट पटवारी धर्मपाल खोरवाल ने दर्ज करवाई है। इसमें आरोप लगाया वह पटवार हल्का चांदली के शुद्धिपत्र का प्रार्थना पत्र लेकर मंगलवार शाम 5.20 बजे तहसीलदार कार्यालय गया था।
चैबर में पहले से अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो व पटवारी देवली गांव मौजूद थे। इस दौरान तहसीलदार को दिए शुद्धिपत्र का कार्य करने से मना किया। पीड़ित ने निवेदन किया अन्य सभी का करते हो तो मेरा भी कर दो।
जिस पर मौजूद पटवारी किशन गर्ग ने कहा कि शुद्धिपत्र के 1500 रुपए जमा करवाओ, देने से मना किया जाने पर किशन गर्ग ने थप्पड़ मार दिया और जातिसूचक कहने लगा। साथ ही मारपीट कर दी। थाने में मुकदमा दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल करवाया है।
