Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

राजस्थान में एक और थप्पड़कांड, तहसील कार्यालय में भिड़े 2 पटवारी; इस बात को लेकर हुआ झगड़ा

Tonk Slap Incident: राजस्थान के टोंक जिले में एक और थप्पड़कांड सामने आया है। पटवारी ने थाने में थप्पड़ मारने के आरोप में अपने साथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।

less than 1 minute read

टोंक

image

Anil Prajapat

Oct 09, 2025

Tonk-slap-incident

विवाद के बाद मौजूद पटवारी। फोटो: पत्रिका

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में एक और थप्पड़कांड सामने आया है। देवली तहसीलदार कार्यालय में दो पटवारियों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। पीड़ित पटवारी ने थाने में थप्पड़ मारने के आरोप में अपने साथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इसकी जांच पुलिस उपाधीक्षक को दी गई है।

बता दें कि पिछले साल भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जब देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था।

थानाधिकारी दौलत राम गुर्जर ने बताया कि रिपोर्ट पटवारी धर्मपाल खोरवाल ने दर्ज करवाई है। इसमें आरोप लगाया वह पटवार हल्का चांदली के शुद्धिपत्र का प्रार्थना पत्र लेकर मंगलवार शाम 5.20 बजे तहसीलदार कार्यालय गया था।

पीड़ित बोला: सबका काम करते हो, मेरा भी कर दो

चैबर में पहले से अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो व पटवारी देवली गांव मौजूद थे। इस दौरान तहसीलदार को दिए शुद्धिपत्र का कार्य करने से मना किया। पीड़ित ने निवेदन किया अन्य सभी का करते हो तो मेरा भी कर दो।

1500 रुपए देने से मना तो मारा ​थप्पड़

जिस पर मौजूद पटवारी किशन गर्ग ने कहा कि शुद्धिपत्र के 1500 रुपए जमा करवाओ, देने से मना किया जाने पर किशन गर्ग ने थप्पड़ मार दिया और जातिसूचक कहने लगा। साथ ही मारपीट कर दी। थाने में मुकदमा दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल करवाया है।

ये भी पढ़ें

रमेश रुलानिया हत्याकांड: कुचामन में हिस्ट्रीशीटर की अवैध संपत्ति पर बड़ा एक्शन, महिलाओं ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा
कुचामन शहर
History-sheeter Shafiq Khan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 01:09 pm

Published on:

09 Oct 2025 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / राजस्थान में एक और थप्पड़कांड, तहसील कार्यालय में भिड़े 2 पटवारी; इस बात को लेकर हुआ झगड़ा

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: ईसरदा बांध के फेज-2 से पहले 39 गांव के किसानों ने खोला मोर्चा, जानें क्यों

Isarda-Dam
टोंक

Jaipur-Ajmer Highway Accident: करवा चौथ के 2 दिन पहले थैली में पहुंचा पति का शव तो मच गया कोहराम, बेसुध होकर गिरी पत्नी

टोंक

Rajasthan Politics: भाजपा सरकार में योजनाओं का नाम बदला, सिर्फ खाली थैला पकड़ा रहे: गहलोत

Ashok Gehlot
टोंक

Tonk News: 15 हजार की घूस लेकर परिवादी को 500 लौटाए,अलीगढ़ पंचायत समिति का JTO संविदाकर्मी ट्रैप

टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध ने तोड़े सभी रिकॉर्ड… जयपुर समेत 3 जिलों में दो साल तक पेयजल की चिंता खत्म

Bisalpur Dam
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.