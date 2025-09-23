Kota: बुझ गया परिवार का चिराग, घूमने गए किशोर की मौत के बाद घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल

कोटा के खातौली क्षेत्र के बालूपा गांव से सटे छुआरी धाम में घूमने गए 7 दोस्तों में से 4 किशोर सोमवार को तेज बहाव में बह गए और चारों के शव मिल गए। इनमें से एक किशोर आयुष गुर्जर के परिचितों और परिजनों ने बताया कि चंबल नदी किनारे स्थित बेजपुर गांव का यह किशोर तैरना जानता था और नदी में गांव आने के लिए तैरता भी था।