Kota: झाडू-पोंछे से उतरेगा ‘नशे का नशा’, शराब पीकर उत्पात मचा रहे 9 लोगों को कोटा अदालत ने सुनाई ये सजा

इससे पहले 14 अगस्त को मुकेश कुमार निवासी रंगतालाब शराब के नशे में दुर्व्यवहार करता पाया गया। उसे गिरफ्तार कर 18 अगस्त को एसीजेएम क्रम-1 कोटा की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 25 और 26 अगस्त को राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोगरिया में साफ-सफाई और पौधों की देखभाल करने की सजा सुनाई। दूसरा मामला, बोरखेड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां 17 अगस्त को इमरान नामक व्यक्ति को शराब के नशे में पकड़ा। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे रामपुरा सेटेलाइट अस्पताल में 25 और 26 अगस्त को साफ-सफाई का कार्य करने की सजा दी गई।