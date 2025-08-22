Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Kota: झाडू-पोंछे से उतरेगा ‘नशे का नशा’, शराब पीकर उत्पात मचा रहे 9 लोगों को कोटा अदालत ने सुनाई ये सजा

Rajasthan News: 17 अगस्त को इमरान नामक व्यक्ति को शराब के नशे में पकड़ा। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे रामपुरा सेटेलाइट अस्पताल में 25 और 26 अगस्त को साफ-सफाई का कार्य करने की सजा दी गई।

कोटा

Akshita Deora

Aug 22, 2025

Court Order
प्रतीकात्मक तस्वीर: ANI

नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत सामुदायिक सेवा का दंड दिलवाने में कोटा ने पहल की। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उत्पात मचाने के अलग—अलग मामलों में नौ लोगों को इस तरह की सजा दी गई है। रानपुर थाना पुलिस ने 14 अगस्त को भवाना व अमर सिंह को अलनिया बांध के पास गिरफ्तार किया। गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों युवकों को वृद्धाश्रम में तीन घंटे सफाई की सजा सुनाई।

इसी तरह अनंतपुरा पुलिस ने अंशु शर्मा, प्रशांत सिंह पंवार, अंकित नायक, रमेश और रतन को गिरफ्तार किया। इन्हें भी कोर्ट ने सामुदायिक सेवा की सजा देकर छोड़ दिया। इनको सुभाष नगर स्कूल और डिस्पेंसरी में 22 और 23 अगस्त को साफ सफाई करनी होगी।

ये भी पढ़ें

Chhattisgarh News: 2 युवक गिरफ्तार… शराब पीकर बस स्टैंड में मचा रहे थे हुल्लड़
कांकेर
पुलिस की पैदल गश्त का असर (Photo source- Patrika)

इससे पहले 14 अगस्त को मुकेश कुमार निवासी रंगतालाब शराब के नशे में दुर्व्यवहार करता पाया गया। उसे गिरफ्तार कर 18 अगस्त को एसीजेएम क्रम-1 कोटा की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 25 और 26 अगस्त को राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोगरिया में साफ-सफाई और पौधों की देखभाल करने की सजा सुनाई। दूसरा मामला, बोरखेड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां 17 अगस्त को इमरान नामक व्यक्ति को शराब के नशे में पकड़ा। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे रामपुरा सेटेलाइट अस्पताल में 25 और 26 अगस्त को साफ-सफाई का कार्य करने की सजा दी गई।

जयपुर प्रदर्शनी में शामिल होंगे ये मामले

सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जल्द जयपुर आएंगे और नए कानूनों की जानकारी के लिए आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेंगे। इसके लिए केस जयपुर स्थित डीजीपी कार्यालय को भेज दिए हैं।

इसीलिए ऐसी सजा का प्रावधान

  • पुनर्वास: अपराधियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिलता है।
  • सामाजिक उत्तरदायित्व: अपराधियों में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है।
  • जेल का विकल्प: यह सजा जेल की तुलना में किफायती है।
  • समुदाय को लाभ: अपराधियों से सफाई, पौधारोपण और सामाजिक सेवाओं जैसे काम कराए जाते हैं।

ये भी पढ़ें

Drug Deaddiction: गैर मान्यता प्राप्त नशामुक्ति केंद्रों पर होगी सख्त कार्रवाई, प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर लगेगी लगाम
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 10:14 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: झाडू-पोंछे से उतरेगा ‘नशे का नशा’, शराब पीकर उत्पात मचा रहे 9 लोगों को कोटा अदालत ने सुनाई ये सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.