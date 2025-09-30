Kota Crime: भाई को बचाने गए युवक के पेट में चाकू घोंपा, माता के जागरण से लौटने के दौरान हुआ हमला

पुलिस ने बताया कि दीपक और शुभम पहले प्रेमनगर कॉलोनी में ही रहते थे। कुछ समय पहले मोहल्ले के ही युवकों से उनका झगड़ा हुआ था। इसी विवाद के चलते परिवार वहां से कैथून कस्बे के खेड़ारामपुर गांव चला गया था। रविवार को वे माता के जागरण में शामिल होने प्रेमनगर आए थे, तभी पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने हमला कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।