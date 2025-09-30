Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Crime: भाई को बचाने गए युवक के पेट में चाकू घोंपा, माता के जागरण से लौटने के दौरान हुआ हमला

घटना के चश्मदीद ने बताया कि वह दीपक के साथ आगे चल रहा था, जबकि शुभम पीछे था। तभी बदमाशों ने शुभम को पीटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने मारपीट की और दीपक के पेट में चाकू घोंप दिया।

कोटा

image

Kamal Mishra

Sep 30, 2025

Kota Crime

अस्पताल पहुंचा घायल युवक (फोटो-पत्रिका)

कोटा। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात बदमाशों ने छोटे भाई को बचाने आए युवक के पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर घायल युवक को परिजन तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पेट से चाकू निकाला। फिलहाल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है।

सीआइ जितेंद्र सिंह ने बताया कि घायल युवक दीपक और उसका छोटा भाई शुभम माता के जागरण में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान प्रेमनगर कॉलोनी के रहने वाले 5-6 युवकों ने शुभम पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। बीच-बचाव के लिए जैसे ही दीपक आगे बढ़ा, बदमाशों ने उस पर चाकू से वार कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

हमलावर को पुलिस ने पकड़ा

पुलिस ने दीपक को चाकू मारने वाले आरोपियों को डिटेन कर लिया है और जांच जारी है। घटना के चश्मदीद और घायल के मौसी के बेटे रवि ने बताया कि वह दीपक के साथ आगे चल रहा था, जबकि शुभम पीछे था। तभी बदमाशों ने शुभम को पीटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने मारपीट की और दीपक के पेट में चाकू घोंप दिया।

रंजिश के चलते हुआ हमला

पुलिस ने बताया कि दीपक और शुभम पहले प्रेमनगर कॉलोनी में ही रहते थे। कुछ समय पहले मोहल्ले के ही युवकों से उनका झगड़ा हुआ था। इसी विवाद के चलते परिवार वहां से कैथून कस्बे के खेड़ारामपुर गांव चला गया था। रविवार को वे माता के जागरण में शामिल होने प्रेमनगर आए थे, तभी पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने हमला कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Published on:

30 Sept 2025 06:30 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Crime: भाई को बचाने गए युवक के पेट में चाकू घोंपा, माता के जागरण से लौटने के दौरान हुआ हमला

