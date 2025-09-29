दर्दनाक हादसा: मां के साथ खेत जुतवाने गए इकलौते बेटे की रोटावेटर से कुचलने से मौत

मृतक का फाइल फोटो: पत्रिका
कुम्हेर (भरतपुर)। मां के साथ खेत जुतवाने गए इकलौते बेटे की सोमवार को ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर से कुचलकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
कस्बे के बड़ा मोहल्ला निवासी इकलौते बेटे अतुल (18) के पिता डालचंद जाटव ने बताया कि बेटा कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी पर घर नहीं आता तो मेरा बेटा बच जाता। सोमवार सुबह 10 बजे के करीब मेरा बेटा अतुल अपनी मां महादेई के साथ मोटरसाइकिल पर रोटावेटर से खेत जुतवाने के लिए सैथरी रोड स्थित खेत पर गया था। उसकी मां अपने खेत पर पहुंचकर खेत में से लकड़ी काटने को हटाने लगी और बेटा अतुल ट्रैक्टर को बुलाने के लिए ट्रैक्टर चालक टीटू पुत्र महाराज सिंह जाति जाटव निवासी बड़ा मोहल्ला के खेत पर गया।
ट्रैक्टर चालक टीटू अपने खेत को रोटावेटर से जोत रहा था। ट्रैक्टर चालक की ओर से अतुल को रोटावेटर से कुचलकर मारने का आरोप लगाया है। ट्रैक्टर चालक टीटू ने बताया अतुल ट्रैक्टर पर बैठा था। ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर से कुचल गया।
ट्रैक्टर चालक की ओर से अतुल की ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर से लग जाने की सूचना उसके माता-पिता, चाचा और पुलिस एम्बुलेंस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अतुल को कुम्हेर उप जिला चिकित्सालय लेकर आए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की ओर से शव का पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों को सौंप दिया।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग