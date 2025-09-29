दर्दनाक हादसा: मां के साथ खेत जुतवाने गए इकलौते बेटे की रोटावेटर से कुचलने से मौत

कस्बे के बड़ा मोहल्ला निवासी इकलौते बेटे अतुल (18) के पिता डालचंद जाटव ने बताया कि बेटा कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी पर घर नहीं आता तो मेरा बेटा बच जाता। सोमवार सुबह 10 बजे के करीब मेरा बेटा अतुल अपनी मां महादेई के साथ मोटरसाइकिल पर रोटावेटर से खेत जुतवाने के लिए सैथरी रोड स्थित खेत पर गया था। उसकी मां अपने खेत पर पहुंचकर खेत में से लकड़ी काटने को हटाने लगी और बेटा अतुल ट्रैक्टर को बुलाने के लिए ट्रैक्टर चालक टीटू पुत्र महाराज सिंह जाति जाटव निवासी बड़ा मोहल्ला के खेत पर गया।