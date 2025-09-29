Patrika LogoSwitch to English

दर्दनाक हादसा: मां के साथ खेत जुतवाने गए इकलौते बेटे की रोटावेटर से कुचलने से मौत

मां के साथ खेत जुतवाने गए इकलौते बेटे की सोमवार को ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर से कुचलकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

less than 1 minute read

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Sep 29, 2025

मृतक का फाइल फोटो: पत्रिका

कुम्हेर (भरतपुर)। मां के साथ खेत जुतवाने गए इकलौते बेटे की सोमवार को ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर से कुचलकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

कस्बे के बड़ा मोहल्ला निवासी इकलौते बेटे अतुल (18) के पिता डालचंद जाटव ने बताया कि बेटा कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी पर घर नहीं आता तो मेरा बेटा बच जाता। सोमवार सुबह 10 बजे के करीब मेरा बेटा अतुल अपनी मां महादेई के साथ मोटरसाइकिल पर रोटावेटर से खेत जुतवाने के लिए सैथरी रोड स्थित खेत पर गया था। उसकी मां अपने खेत पर पहुंचकर खेत में से लकड़ी काटने को हटाने लगी और बेटा अतुल ट्रैक्टर को बुलाने के लिए ट्रैक्टर चालक टीटू पुत्र महाराज सिंह जाति जाटव निवासी बड़ा मोहल्ला के खेत पर गया।

ट्रैक्टर चालक टीटू अपने खेत को रोटावेटर से जोत रहा था। ट्रैक्टर चालक की ओर से अतुल को रोटावेटर से कुचलकर मारने का आरोप लगाया है। ट्रैक्टर चालक टीटू ने बताया अतुल ट्रैक्टर पर बैठा था। ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर से कुचल गया।

ट्रैक्टर चालक की ओर से अतुल की ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर से लग जाने की सूचना उसके माता-पिता, चाचा और पुलिस एम्बुलेंस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अतुल को कुम्हेर उप जिला चिकित्सालय लेकर आए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की ओर से शव का पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों को सौंप दिया।

ये भी पढ़ें

ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार, पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी थी रकम
भरतपुर

Published on:

29 Sept 2025 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / दर्दनाक हादसा: मां के साथ खेत जुतवाने गए इकलौते बेटे की रोटावेटर से कुचलने से मौत

दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित वाहन ने मारी स्कूटी व बाइक को टक्कर, तीन की मौत

भरतपुर

‘तेरी इतनी औकात कि एक थानेदार को टीसी के लिए आना पड़ा’

भरतपुर

ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार, पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी थी रकम

bharatpur acb
भरतपुर

घर से पैसे चुराकर बेटा श्मशान में बैठ पी रहा था शराब, डंडे से पीट-पीटकर कर दी पिता की हत्या, मां घायल

भरतपुर

Rajasthan: मानसून की मेहरबानी से भर गईं झीलें, रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे पेटेंड स्टॉर्क, इस उद्यान में 2 अक्टूबर से बच्चों को मिलेगी Free Entry

भरतपुर
