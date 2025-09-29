Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार, पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी थी रकम

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) भरतपुर की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भुसावर थाने में तैनात एएसआई उदय सिंह को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

2 min read

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Sep 29, 2025

bharatpur acb

ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार: फोटो पत्रिका

भरतपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) भरतपुर की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भुसावर थाने में तैनात एएसआई उदय सिंह को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खास बात यह रही कि आरोपी ने रिश्वत की राशि मांगने का तरीका भी बेहद अजीब अपनाया। उसने रिश्वत की रकम पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांग की थी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

एसीबी एएसपी अमित सिंह ने बताया कि दो पक्षों में जमीन विवाद का मामला चल रहा था। इस विवाद में एसडीएम की ओर से जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। आरोपी एएसआई ने जांच रिपोर्ट को शिकायतकर्ता के पक्ष में देने के लिए 60 हजार रुपए की रिश्वत की मांगी। जब पीड़ित ने इतनी बड़ी राशि देने से इनकार किया तो आरोपी ने रकम घटाकर 50 हजार कर दी। बाद में दोनों के बीच 40 हजार रुपए में सौदा तय हुआ।

एसीबी को देख भागने लगा आरोपी

परिवादी ने झामरी गांव में आरोपी को रिश्वत की रकम दी। लेकिन एसीबी टीम को देखते ही एएसआई बाइक से भागने की कोशिश करने लगा। टीम ने उसका पीछा कर लुधावई टोल प्लाजा के पास उसे गिरफ्तार कर लिया।

पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी रकम

एएसपी अमित सिंह ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 40 हजार रुपए की रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने रिश्वत की मांग को लेकर पहले पेड़ के पत्ते पर राशि लिखकर पीड़ित को संकेत दिया था।

आरोपी ने यह तरीका इसलिए अपनाया था ताकि बातचीत रिकॉर्ड न हो सके और कोई ठोस सबूत हाथ न लगे। लेकिन पीड़ित ने इसकी जानकारी एसीबी को दे दी और जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

29 Sept 2025 04:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार, पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी थी रकम

