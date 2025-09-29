ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार, पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी थी रकम

एसीबी एएसपी अमित सिंह ने बताया कि दो पक्षों में जमीन विवाद का मामला चल रहा था। इस विवाद में एसडीएम की ओर से जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। आरोपी एएसआई ने जांच रिपोर्ट को शिकायतकर्ता के पक्ष में देने के लिए 60 हजार रुपए की रिश्वत की मांगी। जब पीड़ित ने इतनी बड़ी राशि देने से इनकार किया तो आरोपी ने रकम घटाकर 50 हजार कर दी। बाद में दोनों के बीच 40 हजार रुपए में सौदा तय हुआ।