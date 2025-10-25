Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Viral Video: मगरमच्छ के मुंह पर टेप लगाकर कोटा के युवक करते रहे ‘फोटो सेशन’, देखें सोशल मीडिया का वायरल वीडियो

Kota News: वीडियो में एक युवक उसे गोद में उठाकर घूमता नजर आ रहा है। वीडियो में युवक कह रहा है-अब इसे कोई नहीं मारेगा। एक-दो फोटो लेने दो।

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 25, 2025

वायरल वीडियो से ली फोटो: पत्रिका

Viral Video Of Crocodile: कोटा के देवली अरब क्षेत्र में गुरुवार रात एक मगरमच्छ निकल आया। क्षेत्र के युवकों ने इसकी सूचना वन विभाग को नहीं दी बल्कि खुद ही पकड़ लिया। उन्होंने मगरमच्छ को पकड़ कर मुंह को टेप से बांध दिया और काफी देर तक उसके साथ ‘मस्ती-मजाक’ करते रहे।

वीडियो में एक युवक उसे गोद में उठाकर घूमता नजर आ रहा है। वीडियो में युवक कह रहा है-अब इसे कोई नहीं मारेगा। एक-दो फोटो लेने दो। पहले बाइक पर फिर दो-तीन युवक उसे स्कूटी पर ले जाते दिख रहे हैं। शुक्रवार को घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ तो वन विभाग के वन्यजीव मंडल ने जानकारी जुटाकर युवकों को बुलाया।

उपवन संरक्षक अनुराग भटनागर ने बताया है कि युवकों को संपर्क कर बुलाया है। उनसे पूछताछ की जाएगी। दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। वन्यजीवों के साथ मजाक करना बिल्कुल गलत है।

