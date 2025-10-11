होगा तू मगरमच्छ… मेरा नाम भी टाइगर है, 10 फीट के मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर युवक ने जो किया, दंग रह गए लोग

प्रशासन की गैरमौजूदगी में ग्रामीणों ने वन्यजीव प्रेमी हयात खान उर्फ टाइगर से मदद मांगी। हयात खान अपने साथियों के साथ तुरंत बंजारी गांव पहुंचे। अंधेरे और मगरमच्छ के विशाल आकार के बावजूद उन्होंने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित काबू में किया। आंखों पर कपड़ा डाला गया। मुंंह को सख्ती से टेप से चिपकाया गया और पंजों को पीठ पर बांधा गया। उसके बाद हयात खान और उनकी टीम ने मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर गांव से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित रूप से चंबल नदी के किनारे छोड़ा। ग्रामीणों ने हयात खान की बहादुरी और तत्परता की सराहना की।