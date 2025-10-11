दिवाली पर इस बार क्या है खास… सिर्फ इतने रुपए में मिल रहा है IPL में चलने वाला खास हवाई पटाखा

जयपुर शहर में चांदपोल, किशनपोल, बड़ी चौपड़, हवामहल बाजार और रामगंज क्षेत्र में सबसे अधिक दुकानें हैं। इसके अलावा मानसरोवर, मालवीय नगर और सांगानेर क्षेत्र में भी पटाखों के बड़े बाजार खुल गए हैं। सभी दुकानदारों को बीस से तीस दिन के लिए अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है जो दिवाली के बार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नियमों का उल्लघंन करने वालों पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना और लाईसेंस रद्द करने जैसे दंड शामिल हैं। दुकानदारों को यह भी कहा गया है कि वे बच्चों को पटाखे ना बेचें, उनके साथ आने वाले अभिभावकों के हिसाब से ही माल कि बिक्री करें। कमिश्नरेट से लाइसेंस जारी होने के बाद भी नियमों पर नजर रखने और अवैध पटाखों की बिक्री को काबू करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने पुलिस टीमें बनाई हैं।