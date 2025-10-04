Kota Mandi Bhav : विभिन्न जिंसों की आवक 40000 कट्टे, धान में मंदी

भाव : गेहूं 2525 से 2651, धान (1509 ) नया गीला 2200 से 2701, सूखा 2700 2850,सोयाबीन पुरानी 4000 से 4581, सोयाबीन नया 3500 से 4381, सरसों 6000 से 6601, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1800,जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4600, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 6800, धनिया नया ईगल 6500 से 7000 , मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4900 से 5150, चना मौसमी 5000 से 5150, चना पेप्सी 4800 से 5100 रुपए् प्रति क्विंटल रहे।