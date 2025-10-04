Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Mandi Bhav : विभिन्न जिंसों की आवक 40000 कट्टे, धान में मंदी

लहसुन लगभग 7000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 8000 रहे।

2 min read

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Oct 04, 2025

Kota mandi bhav

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 40000 कट्टे की रही। धान में 100 रुपए की मंदी रही। लहसुन लगभग 7000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 8000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8500 रहा। खाद्य तेल के भावों में आंशिक गिरावट आई।

भाव : गेहूं 2525 से 2651, धान (1509 ) नया गीला 2200 से 2701, सूखा 2700 2850,सोयाबीन पुरानी 4000 से 4581, सोयाबीन नया 3500 से 4381, सरसों 6000 से 6601, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1800,जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4600, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 6800, धनिया नया ईगल 6500 से 7000 , मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4900 से 5150, चना मौसमी 5000 से 5150, चना पेप्सी 4800 से 5100 रुपए् प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2220, चंबल 2180, सदाबहार 2095, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2105, सरसों स्वास्तिक 2660, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2760, कोटा स्वास्तिक 2300, सोना सिक्का 2580, कटारिया गोल्ड 2310 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 43320 से 4360 क्विंटल।

देसी घी : मिल्क फूड 9450, कोटा फ्रेश 9250, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9350, सरस 9400, मधुसूदन 9800 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-10400, मसूर दाल 7000-7400 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी स्थिर, सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी के भाव स्थिर रहे, जबकि सोने के भावों में गिरावट आई। चांदी के भाव 150200 रुपए प्रति किग्रा रहे। सोने के भाव 400 रुपए की गिरावट के साथ 121300 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 121900 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24k) (99.5): 121100

गोल्ड (22k) : 112130

गोल्ड (20k) : 105304

गोल्ड (18k) : 96880

गोल्ड (14k) : 85282

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Updated on:

04 Oct 2025 12:32 am

Published on:

04 Oct 2025 12:27 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : विभिन्न जिंसों की आवक 40000 कट्टे, धान में मंदी

