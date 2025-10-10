Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Mandi Bhav : चना तेज, गेहूं, सोयाबीन मंदा

लहसुन लगभग 25000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 8800 रहे।

2 min read

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Oct 10, 2025

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 80000 कट्टे की रही। चना 50 रुपए तेज रहा। गेहूं 20, सोयाबीन 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 25000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 8800 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9300 रहा। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भावों में मामूली तेजी रही।

भाव : गेहूं 2475 से 2551, धान (1509 ) नया गीला 2300 से 2651, सूखा 2600 2925, सोयाबीन पुरानी 3500 से 4351, सोयाबीन नया 3000 से 4351, सरसों 6000 से 6700, अलसी 6800 से 6800, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1800, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4600, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 6800, धनिया नया ईगल 6500 से 7200, मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4900 से 5300, चना मौसमी 5000 से 5250, चना पेप्सी 4800 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2240, चंबल 2215, सदाबहार 2125, लोकल रिफाइंड 2020, दीप ज्योति 2145, सरसों स्वास्तिक 2640, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2780, कोटा स्वास्तिक 2325, सोना सिक्का 2610, कटारिया गोल्ड 2340 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4330 से 4360 क्विंटल।

देसी घी : मिल्क फूड 9450, कोटा फ्रेश 9250, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9350, सरस 9400, मधुसूदन 9800 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-10400, मसूर दाल 7000-7400 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी तेज व सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी में तेजी रही। सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 1500 रुपए तेज होकर 166500 रुपए प्रति किग्रा रहे। सोने के भाव 1000 रुपए की गिरावट के साथ 126650 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 127300 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 126200

गोल्ड (22 k) : 116852

गोल्ड (20 k) : 109739

गोल्ड (18 k) : 100960

गोल्ड (14 k) : 88873

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा

