Kota Mandi Bhav : चना तेज, गेहूं, सोयाबीन मंदा

भाव : गेहूं 2475 से 2551, धान (1509 ) नया गीला 2300 से 2651, सूखा 2600 2925, सोयाबीन पुरानी 3500 से 4351, सोयाबीन नया 3000 से 4351, सरसों 6000 से 6700, अलसी 6800 से 6800, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1800, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4600, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 6800, धनिया नया ईगल 6500 से 7200, मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4900 से 5300, चना मौसमी 5000 से 5250, चना पेप्सी 4800 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।