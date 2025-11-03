Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना, सरसों व लहसुन मंदा

लहसुन लगभग 6000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9000 रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Nov 03, 2025

भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 200000 कट्टे की रही। इसमें से करीब डेढ़ लाख कट्टे धान की आवक हुई। गेहूं 20, चना 50, सरसों 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 6000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन बेस्ट 500 मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में भाव यथावत रहे।

भाव : गेहूं 2475 से 2621, गेहूं बीज क्वालिटी 2550 से 2700, धान (1509) नया गीला 1600 से 2401, सूखा 2500 2751, धान (1845) 2000 से 2600, धान (1718) 2600 से 3200, धान दागी 1000 से 2000, सोयाबीन 3000 से 4551, सरसों 6000 से 6500, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1800, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 3800 से 4500, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 6800, धनिया नया ईगल 6500 से 7300, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6400, चना देशी 4900 से 5200, चना मौसमी 5000 से 5200, चना पेप्सी 4800 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2245, चंबल 2225, सदाबहार 2100, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2115, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2775, कोटा स्वास्तिक 2335, सोना सिक्का 2625, कटारिया गोल्ड 2350 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4270 से 4320 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9980, कोटा फ्रेश 9900, पारस 10250, नोवा 9950, अमूल 10000, मधुसूदन 10290 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी-सोने में मामूली तेजी

सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने के भाव में मामूली तेजी रही। चांदी के भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 1,50,200 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 500 रुपए की तेजी के साथ 122000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 122650 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 122200

गोल्ड (22 k) :113148

गोल्ड (20 k) : 10626

गोल्ड (18 k) : 97760

गोल्ड (14 k) :86056

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा

03 Nov 2025 08:41 pm

03 Nov 2025 08:40 pm

कोटा

