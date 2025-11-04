Kota Mandi Bhav : सोयाबीन रिफाइंड तेलों में तेजी

सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी व सोने के भाव में गिरावट रही। चांदी के भाव 1200 रुपए की गिरावट के साथ 1,49,200 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 500 रुपए की गिरावट के साथ 121500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 122150 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।