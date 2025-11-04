Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन रिफाइंड तेलों में तेजी

माल उठाव के कारण भामाशाहमंडी में मंगलवार को अवकाश रहा

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Nov 04, 2025

Kota Mandi

Kota Mandi

कोटा शहर में हो रही बारिश के चलते व धान की बंपर आवक के कारण माल उठाव के कारण भामाशाहमंडी में मंगलवार को अवकाश रहा। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेलों में 15 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2240, सदाबहार 2115, लोकल रिफाइंड 2005, दीप ज्योति 2130, सरसों स्वास्तिक 2625, अलसी 2375 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2775, कोटा स्वास्तिक 2335, सोना सिक्का 2625, कटारिया गोल्ड 2350 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4270 से 4320 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9980, कोटा फ्रेश 9900, पारस 10250, नोवा 9950, अमूल 10000, मधुसूदन 10290 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी, सोने के भावों में गिरावट

सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी व सोने के भाव में गिरावट रही। चांदी के भाव 1200 रुपए की गिरावट के साथ 1,49,200 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 500 रुपए की गिरावट के साथ 121500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 122150 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 121600

गोल्ड (22 k) :112593

गोल्ड (20 k) : 105739

गोल्ड (18 k) : 97280

गोल्ड (14 k) :85634

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा

Updated on:

04 Nov 2025 08:12 pm

Published on:

04 Nov 2025 08:11 pm

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन रिफाइंड तेलों में तेजी

कोटा

राजस्थान न्यूज़

