Kota Mandi Bhav : सोयाबीन तेलों में मामूली गिरावट

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2200, चंबल 2175, सदाबहार 2075, लोकल रिफाइंड 1950, दीप ज्योति 2090, सरसों स्वास्तिक 2760, अलसी 2380 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2795, कोटा स्वास्तिक 2360, सोना सिक्का 2630, कटारिया गोल्ड 2360 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4320 से 4350 क्विंटल। देसी घी : मिल्क फूड 9190, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9350, सरस 9460, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8000-8500, मूंग मोगर 9000-9500, उड़द दाल 8000-9000, तुअर दाल 8000-10800 क्विंटल रहा।