कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व सरसों तेज, सोयाबीन तेलों में गिरावट

लहसुन लगभग 11000 कट्टे की आवक रही। भाव 2200 से 8500 रहे।

कोटा

Shailendra Tiwari

Aug 30, 2025

Kota Mandi Bhav

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 30000 कट्टे की रही। सोयाबीन 25, सरसों 50 रुपए तेज रही। लहसुन लगभग 11000 कट्टे की आवक रही। भाव 2200 से 8500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8500 रहा। किराना बाजार में सोयाबीन तेलों में 25 रुपए प्रति टिन की गिरावट रही।

भाव : गेहूं 2551 से 2631, धान सुगन्धा 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800, धान (1509) 2200 से 2801, धान (1718) 3000 से 3300, धान पूसा 2700 से 3001, सोयाबीन 4000 से 4525, सरसों 6200 से 6550, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4650, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7200, धनिया नया ईगल 6500 से 7400, मूंग 7000 से 7500, उड़द पुराना 4000 से 6300, उड़द नया 5500 से 6800, चना देशी 5200 से 5551, चना मौसमी 5000 से 5500, चना पेप्सी 5000 से 5550 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2200, चंबल 2175, सदाबहार 2095, लोकल रिफाइंड 1950, दीप ज्योति 2115, सरसों स्वास्तिक 2770, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2795, कोटा स्वास्तिक 2370, सोना सिक्का 2630, कटारिया गोल्ड 2370 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4320 से 4350 क्विंटल।

देसी घी : मिल्क फूड 9190, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9350, सरस 9460, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8000-8500, मूंग मोगर 9000-9500, उड़द दाल 8000-9000, तुअर दाल 8000-10800 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोना तेज

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी के भाव 1000 व सोने के भाव में 1100 रुपए की तेजी रही। चांदी के भाव 119500 रुपए प्रति किलो रहे। सोना कैडबरी के भाव 104500 व शुद्ध सोने के भाव 105100 प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24k) (99.5): 105000

गोल्ड (22k) : 97222

गोल्ड (20k) :91304

गोल्ड (18k) : 84000

गोल्ड (14k) : 73944

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

30 Aug 2025 12:26 am

