Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, चना व लहसुन तेज

लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 8000 रहे।

2 min read

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Sep 29, 2025

भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 60000 कट्टे की रही। सोयाबीन 50, चना 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 8000 रहे। बोक्स पेकिंग 4000 से 8500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन 200 तेज रहा। किराना बाजार में विशेष अंतर नहीं आया।

भाव : गेहूं 2525 से 2651, धान (1509) नया गीला 2400 से 2701, सूखा 2700 2951, सोयाबीन पुरानी 4000 से 4571, सोयाबीन नया 3800 से 4431, सरसों 6000 से 6551, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1800, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4600, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 6800, धनिया नया ईगल 6500 से 7000, मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4900 से 5250, चना मौसमी 5000 से 5250, चना पेप्सी 4800 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2220, चंबल 2180, सदाबहार 2105, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2125, सरसों स्वास्तिक 2680, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2770, कोटा स्वास्तिक 2310, सोना सिक्का 2590, कटारिया गोल्ड 2310 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4320 से 4350 क्विंटल।

देसी घी : मिल्क फूड 9450, कोटा फ्रेश 9250, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9350, सरस 9400, मधुसूदन 9800 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-10400, मसूर दाल 7000-7400 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी में तेजी, सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी 2200 रुपए की तेजी के साथ भाव 147500 प्रति किग्रा रहे। सोने के भाव 1200 रुपए की तेजी के साथ 119300 तथा शुद्ध सोने के भाव 119900 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 119250

गोल्ड (22 k) : 110417

गोल्ड (20 k) : 10369

गोल्ड (18 k) : 95400

गोल्ड (14 k) : 83979

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 08:39 pm

Published on:

29 Sept 2025 08:38 pm

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, चना व लहसुन तेज

कोटा

कोटा

कोटा

कोटा

कोटा

