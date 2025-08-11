Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों व लहसुन तेज, चना मंदा

भाव : गेहूं 2571 से 2721, धान सुगन्धा 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800, धान (1509) 2200 से 2851, धान (1718) 3000 से 3500, धान पूसा 2700 से 3151, सोयाबीन 4000 से 4731, सरसों 6400 से 6900, अलसी 6800 से 7400, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ नया 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4800, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7000, धनिया नया ईगल 6500से 7200, मूंग 6500 से 7100, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 5500 से 6500, चना देशी 5200 से 5751, चना मौसमी 5000 से 5700, चना पेप्सी 5000 से 5800 क्विंटल रहे।