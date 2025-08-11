11 अगस्त 2025,

सोमवार

कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों व लहसुन तेज, चना मंदा

लहसुन लगभग 3000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8800 रहे।

कोटा

Shailendra Tiwari

Aug 11, 2025

भामाशाहमंडी में सोमवार को दो दिन बाद खुली। मंडी में सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 30,000 कट्टे रही। सोयाबीन 50, सरसों 100 रुपए तेज रहा। चना 50 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन लगभग 3000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8800 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9200 रहा। लहसुन 300 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव यथावत रहे।

भाव : गेहूं 2571 से 2721, धान सुगन्धा 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800, धान (1509) 2200 से 2851, धान (1718) 3000 से 3500, धान पूसा 2700 से 3151, सोयाबीन 4000 से 4731, सरसों 6400 से 6900, अलसी 6800 से 7400, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ नया 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4800, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7000, धनिया नया ईगल 6500से 7200, मूंग 6500 से 7100, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 5500 से 6500, चना देशी 5200 से 5751, चना मौसमी 5000 से 5700, चना पेप्सी 5000 से 5800 क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2200, चंबल 2175, सदाबहार 2075, लोकल रिफाइंड 1930, दीप ज्योति 2090, सरसों स्वास्तिक 2810, अलसी 2340 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2815, कोटा स्वास्तिक 2380, सोना सिक्का 2630, कटारिया गोल्ड 2380 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4320 से 4360 क्विंटल।

देसी घी : मिल्क फूड 8880, कोटा फ्रेश 8700, पारस 8950, नोवा 8900, अमूल 9400, सरस 9400, मधुसूदन 9280 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8000-8500, मूंग मोगर 9000-9500, उड़द दाल 8000-9000, तुअर दाल 8000-10800 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा भाव : चांदी गिरी, सोना तेज

सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी के भावों में 1000 रुपए की गिरावट रही, वहीं सोने के भाव में 800 रुपए की तेजी रही। चांदी के भाव 115500 रुपए प्रति किलो रहे। सोना कैडबरी प्रति दस ग्राम 100500, सोना शुद्ध 101000 प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 1000600

गोल्ड (22 k) : 93148

गोल्ड (20 k) :87478

गोल्ड (18 k) : 80480

गोल्ड (14 k) : 70845

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Published on:

11 Aug 2025 07:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों व लहसुन तेज, चना मंदा

