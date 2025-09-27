Kota Mandi Bhav : गेहूं मंदा, सोयाबीन, धान तेज

भाव : गेहूं 2550 से 2631, धान (1509) नया गीला 2400 से 2701, सूखा 2700 3011, सोयाबीन 4000 से 4551, सरसों 6000 से 6551, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1800, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4600, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7000, धनिया नया ईगल 6500 से 7100, मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 5200 से 5100, चना मौसमी 5000 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल रहे।