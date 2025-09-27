Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं मंदा, सोयाबीन, धान तेज

लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 7500 रहे।

कोटा

Shailendra Tiwari

Sep 27, 2025

Kota mandi bhav
Kota mandi bhav

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 45000 कट्टे की रही। गेहूं 25 रुपए मंदा, सोयाबीन 100, धान 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 1500 से 7500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8500 रहा। लहसुन 200 तेज रहा। किराना बाजार में विशेष अंतर नहीं आया।

भाव : गेहूं 2550 से 2631, धान (1509) नया गीला 2400 से 2701, सूखा 2700 3011, सोयाबीन 4000 से 4551, सरसों 6000 से 6551, अलसी 6800 से 7000, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1800, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4600, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7000, धनिया नया ईगल 6500 से 7100, मूंग 7000 से 7250, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 5200 से 5100, चना मौसमी 5000 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2230, चंबल 2190, सदाबहार 2115, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2135, सरसों स्वास्तिक 2700, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2790, कोटा स्वास्तिक 2310, सोना सिक्का 2590, कटारिया गोल्ड 2310 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4320 से 4340 क्विंटल।

देसी घी : मिल्क फूड 9450, कोटा फ्रेश 9250, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9350, सरस 9400, मधुसूदन 9800 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-10400, मसूर दाल 7000-7400 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी-सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी 4100 रुपए की तेजी के साथ भाव 145300 प्रति किग्रा रहे। सोने के भाव 1000 रुपए की तेजी के साथ 118100 तथा शुद्ध सोने के भाव 118700 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 117700

गोल्ड (22 k) : 108981

गोल्ड (20 k) : 102348

गोल्ड (18 k) : 94160

गोल्ड (14 k) : 82887

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा

Published on:

27 Sept 2025 08:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं मंदा, सोयाबीन, धान तेज

