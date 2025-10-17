Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन बेस्ट व लहसुन तेज, धान मंदा

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 150000 कट्टे की रही। गेहूं 25, सोयाबीन बेस्ट 25 रुपए तेज रही। धान 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 12000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8800 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9500 रहा। लहसुन 200 तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में स्थिरता रही।
भाव इस तरह रहे : गेहूं 2475 से 2571, गेहूं बीज क्वालिटी 2550 से 2650, धान (1509) नया गीला 2000 से 2451, सूखा 2600 से 2621, सोयाबीन पुरानी 3500 से 4300, सोयाबीन नया 3000 से 4451, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6800 से 6800, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1900, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4500, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 6500, धनिया नया ईगल 6500 से 7200, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6800, चना देशी 4900 से 5250, चना मौसमी 5000 से 5250, चना पेप्सी 4800 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2240, चंबल 2210, सदाबहार 2125, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2140, सरसों स्वास्तिक 2630, अलसी 2350 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2780, कोटा स्वास्तिक 2320, सोना सिक्का 2600, कटारिया गोल्ड 2330 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4320 से 4350 क्विंटल।
देसी घी : मिल्क फूड 9450, कोटा फ्रेश 9250, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9350, सरस 9400, मधुसूदन 9800 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-10400, मसूर दाल 7000- 7400 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी व सोना तेज
कोटा. सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी व सोने के भाव में तेजी रही। चांदी के भाव 1500 रुपए की तेजी के साथ 172500 रुपए प्रति किलो रहे। सोने के भाव 1400 रुपए की तेजी के साथ 132500 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 133150 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24k) (99.5): 132800
गोल्ड (22k) : 122963
गोल्ड (20k) : 115478
गोल्ड (18k) : 106240
गोल्ड (14k) :93521
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
आज से छह दिन बंद रहेगी भामाशाहमंडी
दीपावली पर्व के चलते भामाशाहमंडी में 18 से 23 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा। कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन के महामंत्री महेश खण्डेलवाल ने यह जानकारी दी।
