Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन बेस्ट व लहसुन तेज, धान मंदा

लहसुन लगभग 12000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8800 रहे।

2 min read

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Oct 17, 2025

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 150000 कट्टे की रही। गेहूं 25, सोयाबीन बेस्ट 25 रुपए तेज रही। धान 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 12000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8800 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9500 रहा। लहसुन 200 तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में स्थिरता रही।

भाव इस तरह रहे : गेहूं 2475 से 2571, गेहूं बीज क्वालिटी 2550 से 2650, धान (1509) नया गीला 2000 से 2451, सूखा 2600 से 2621, सोयाबीन पुरानी 3500 से 4300, सोयाबीन नया 3000 से 4451, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6800 से 6800, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1900, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4500, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 6500, धनिया नया ईगल 6500 से 7200, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6800, चना देशी 4900 से 5250, चना मौसमी 5000 से 5250, चना पेप्सी 4800 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2240, चंबल 2210, सदाबहार 2125, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2140, सरसों स्वास्तिक 2630, अलसी 2350 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2780, कोटा स्वास्तिक 2320, सोना सिक्का 2600, कटारिया गोल्ड 2330 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4320 से 4350 क्विंटल।

देसी घी : मिल्क फूड 9450, कोटा फ्रेश 9250, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9350, सरस 9400, मधुसूदन 9800 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-10400, मसूर दाल 7000- 7400 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोना तेज

कोटा. सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी व सोने के भाव में तेजी रही। चांदी के भाव 1500 रुपए की तेजी के साथ 172500 रुपए प्रति किलो रहे। सोने के भाव 1400 रुपए की तेजी के साथ 132500 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 133150 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24k) (99.5): 132800

गोल्ड (22k) : 122963

गोल्ड (20k) : 115478

गोल्ड (18k) : 106240

गोल्ड (14k) :93521

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)


आज से छह दिन बंद रहेगी भामाशाहमंडी

दीपावली पर्व के चलते भामाशाहमंडी में 18 से 23 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा। कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन के महामंत्री महेश खण्डेलवाल ने यह जानकारी दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 08:14 pm

Published on:

17 Oct 2025 07:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन बेस्ट व लहसुन तेज, धान मंदा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हिसार-सोगरिया-हिसार विशेष ट्रेन का संचालन

Rajasthan Now special trains are full airfare has crossed Rs 20,000 passengers are worried how will they go home for Diwali
कोटा

Success Story: बड़ी कंपनी का ऑनलाइन जॉब ऑफर छोड़कर कोटा के अर्पित पोरवाल बन गए RAS अधिकारी

कोटा

जैसलमेर हादसे के बाद भी लापरवाही जारी, ड्राइवर-कंडक्टर बिना जांच के ले जा रहे पेट्रोल जैसी बोतलें और पटाखों के बॉक्स

कोटा

Kota: आधी रात को स्कूल पहुंचे ऊर्जा मंत्री तो मच गया हड़कंप, सरिए से खुदवाई छत तो चौंके, घटिया निर्माण की खुली पोल

कोटा

Kota Suicide: ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में हुई 5 लाख की ठगी तो महिला ने उठाया खौफनाक कदम, कमरे में पहुंचा शिक्षक पति तो इस हाल में मिली पत्नी

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.