कोटा: हार्ट फेल्योर के बाद भी मां ने हारी नहीं हिम्मत, 29 हफ्ते में 1.5 किलो के बच्चे को दिया जन्म, दोनों सुरक्षित

जन्म के बाद 1.5 किलोग्राम वजन वाले नवजात को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मोहित अजमेरा की देखरेख में आईसीयू में भर्ती किया गया। लगातार निगरानी और उपचार से उसकी स्थिति में सुधार हुआ। स्त्री रोग विभाग की यूनिट हेड डॉ. नेहा सिहरा के नेतृत्व में प्रसूता की देखभाल की गई। 21 दिन बाद जच्चा-बच्चा दोनों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। प्राचार्य डॉ. निलेश कुमार जैन ने बताया कि चिकित्सकों के आपसी समन्वय से मरीज को नया जीवन मिला।