Kota News: 500 और 200 के चार नकली नोट बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चेचट पुलिस मोडक रोड स्थित एक होटल के पास गश्त और नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान वहां खड़े दो युवक पुलिस को देखते ही छिपने का प्रयास करने लगे। उनकी संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर उन्हें हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 500 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए।