Ambedkar Jayanti 2026: अंबेडकर जयंती पर मिलेगी बड़ी सौगात, 30 करोड़ की लागत से KDA करेगा हाईटेक संविधान पार्क का निर्माण

पार्क के प्रवेश द्वार को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जहां संविधान की प्रस्तावना के तीन प्रमुख शब्द ‘न्याय, समानता और बंधुता’ उकेरे जाएंगे। यही मूल्य भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव हैं और आगंतुकों को संविधान के सार से पहली ही नजर में जोड़ेंगे। पार्क में प्रवेश करते ही आगंतुक 20 फीट ऊंची एक ऐतिहासिक दीवार पर प्रदर्शित उन महत्वपूर्ण घटनाओं को देख सकेंगे, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। इस दीवार पर स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान सभा की चर्चाओं, मसौदा समिति की बैठकों और अंतिम स्वरूप तक की पूरी प्रक्रिया को चित्रात्मक रूप में दर्शाया जाएगा।