कोटा में 4 किशोर के डूबने का मामला: पार्वती नदी में डूबे शेष तीन किशोर के भी शव मिले, मचा कोहराम

खातौली (कोटा)। पार्वती नदी में सोमवार को नहाने के दौरान डूबे चार किशोर में से शेष तीन किशोर के शव भी मंगलवार दोपहर को मिल गए। वहीं एक किशोर का शव सोमवार को निकाला जा चुका था।
इटावा पुलिस उपाधीक्षक शिवम जोशी के नेतृत्व में मंगलवार सुबह तलाशी अभियान शुरू हुआ। सुबह करीब 9 बजे अशफाक का शव छापोल गांव के समीप मिल गया। दोपहर एक बजे सोनू सुमन व आधा घंटे बाद ही मोहित सुमन के शव भी मिल गए। तीनों शव घटना स्थल से करीब डेढ़ से दो किलोमीटर आगे मिले।
सोमवार को हुए हादसे के बाद से कस्बे में शोक की लहर छाई है। मंगलवार को मृतक किशोरों के विद्यालयों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मृतकों के घरों में दूसरे दिन भी कोहराम मचा रहा। सभी का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। इसके बाद दोनों का अलग अलग मुक्तिधाम में अन्तिम संस्कार किया। वहीं अशफाक को गमगीन माहौल में उसे सुपुर्दे खाक किया।
मृतक अशफाक अपने मां-बाप के बुढ़ापे का आखिरी सहारा था। उसके एक छोटे भाई की पहले ही दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अब परिवार में सिर्फ दो बहनें हैं, जिसमें से एक की शादी हो चुकी है। ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक सोनू सुमन के परिवार में अब एक बड़ा भाई व एक छोटी बहन ही है। वहीं मृतक मोहित के बाद उसका छोटा भाई विक्रम सुमन अब दो भाइयों में अकेला रह गया है।
चारों किशोरों के परिवारों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। घटना के बाद सोमवार को मौके पर पहुंचे भाजपा देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गुर्जर ने घटना की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को देने के बाद बताया कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। वहीं मंगलवार को सर्च अभियान के दौरान विधायक चेतन पटेल कोलाना, खातौली उपसरपंच लेखराज सिंह भी मौके पर पहुंचे तथा मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की। पीड़ित परिवारों को अब जनप्रतिनिधियों व प्रशासन से ही सहयोग की उम्मीद है।
सोमवार को सात किशोर खातौली के निकट पार्वती नदी में नहाने गए थे। इस दौरान चार किशोर पानी में डूब गए। इनमें से एक किशोर का शव सोमवार शाम को निकाला गया। वहीं शेष किशोर के शव मंगलवार को मिले।