कोटा में 4 किशोर के डूबने का मामला: पार्वती नदी में डूबे शेष तीन किशोर के भी शव मिले, मचा कोहराम

चारों किशोरों के परिवारों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। घटना के बाद सोमवार को मौके पर पहुंचे भाजपा देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गुर्जर ने घटना की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को देने के बाद बताया कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। वहीं मंगलवार को सर्च अभियान के दौरान विधायक चेतन पटेल कोलाना, खातौली उपसरपंच लेखराज सिंह भी मौके पर पहुंचे तथा मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की। पीड़ित परिवारों को अब जनप्रतिनिधियों व प्रशासन से ही सहयोग की उम्मीद है।