Kota Suicide: ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में हुई 5 लाख की ठगी तो महिला ने उठाया खौफनाक कदम, कमरे में पहुंचा शिक्षक पति तो इस हाल में मिली पत्नी

मृतका ऊषा वर्मा की फाइल फोटो: पत्रिका
40 Year Married Woman Committed Suicide: कोटा के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में बुधवार को एक महिला ने ऑनलाइन निवेश में पांच लाख रुपए गंवाने के बाद परेशान होकर खुदकुशी कर ली। मृतका की पहचान ऊषा वर्मा (40) के रूप में हुई है।
परिजनों का कहना है कि ऊषा ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के जाल में फंस गई थी जिससे मानसिक तनाव में उसने यह कदम उठाया। जानकारी के अनुसार ऊषा के पति हरीश वर्मा एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं जबकि ऊषा गृहणी थी।
हरीश के मुताबिक ऊषा ने शुरुआत में 8 से 10 हजार रुपए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश किए थे जिसके बदले उसे तीन गुना राशि वापस मिली। लाभ देखकर उसने धीरे-धीरे निवेश बढ़ाया और कुल करीब 5 लाख रुपए निवेश कर दिए। कुछ समय बाद ठगों ने उसे ब्लॉक कर दिया जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई।
बुधवार को कमरे में अचेत मिलने पर परिजनों ने उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर कैथूनीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया।
सीआइ पुष्पेन्द्र बंसीवाल ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है लेकिन मामला आत्महत्या का है। ऐसे में पुलिस ने मृग में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग