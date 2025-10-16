Kota Suicide: ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में हुई 5 लाख की ठगी तो महिला ने उठाया खौफनाक कदम, कमरे में पहुंचा शिक्षक पति तो इस हाल में मिली पत्नी

हरीश के मुताबिक ऊषा ने शुरुआत में 8 से 10 हजार रुपए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश किए थे जिसके बदले उसे तीन गुना राशि वापस मिली। लाभ देखकर उसने धीरे-धीरे निवेश बढ़ाया और कुल करीब 5 लाख रुपए निवेश कर दिए। कुछ समय बाद ठगों ने उसे ब्लॉक कर दिया जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई।