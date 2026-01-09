Kota: रणथंभौर से टाइगर T-2408 को कोटा के मुकुंदरा में किया जा रहा शिफ्ट, अब बढ़कर 6 हो जाएगी बाघों की संख्या

Tiger RBT 2408 Shifted From Ranthambore To Mukundra: राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से कोटा स्थित मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एक और टाइगर की शिफ्टिंग की जा रही है। मेल टाइगर T-2408 को शुक्रवार को रणथंभौर के लाहपुर एरिया से ट्रेंकुलाइज कर कोटा के लिए रवाना किया।