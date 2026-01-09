Kota: रणथंभौर से टाइगर T-2408 को कोटा के मुकुंदरा में किया जा रहा शिफ्ट, अब बढ़कर 6 हो जाएगी बाघों की संख्या

फोटो: पत्रिका
Tiger RBT 2408 Shifted From Ranthambore To Mukundra: राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से कोटा स्थित मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एक और टाइगर की शिफ्टिंग की जा रही है। मेल टाइगर T-2408 को शुक्रवार को रणथंभौर के लाहपुर एरिया से ट्रेंकुलाइज कर कोटा के लिए रवाना किया।
टी-2408 को ट्रेंकुलाइज करने के बाद, वन विभाग की टीम ने मेडिकल जांच कर उसकी सेहत को पूरी तरह से ठीक पाया। इसके बाद उसे मुकुंदरा के दर्रा क्षेत्र में स्थित 21 हेक्टेयर के सॉफ्ट एनक्लोजर में शिफ्ट करेंगे।
मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में फिलहाल 5 बाघ हैं, जिसमें 3 बाघिन और एक बाघ शामिल हैं, साथ ही एक शावक भी है। अब T-2408 के शिफ्ट होने के बाद, बाघों की संख्या 6 हो जाएगी।
सरिस्का बाघ अभयारण्य
रणथंभौर टाइगर रिजर्व
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व
धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व
