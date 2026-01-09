9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Kota: रणथंभौर से टाइगर T-2408 को कोटा के मुकुंदरा में किया जा रहा शिफ्ट, अब बढ़कर 6 हो जाएगी बाघों की संख्या

Ranthambore Tiger Reserve: राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एक और बाघ T-2408 को शिफ्ट किया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 09, 2026

Tiger-Shifted

फोटो: पत्रिका

Tiger RBT 2408 Shifted From Ranthambore To Mukundra: राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से कोटा स्थित मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एक और टाइगर की शिफ्टिंग की जा रही है। मेल टाइगर T-2408 को शुक्रवार को रणथंभौर के लाहपुर एरिया से ट्रेंकुलाइज कर कोटा के लिए रवाना किया।

ट्रेंकुलाइज कर शुरू हुई शिफ्टिंग प्रक्रिया

टी-2408 को ट्रेंकुलाइज करने के बाद, वन विभाग की टीम ने मेडिकल जांच कर उसकी सेहत को पूरी तरह से ठीक पाया। इसके बाद उसे मुकुंदरा के दर्रा क्षेत्र में स्थित 21 हेक्टेयर के सॉफ्ट एनक्लोजर में शिफ्ट करेंगे।

6 हुई बाघों की संख्या

मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में फिलहाल 5 बाघ हैं, जिसमें 3 बाघिन और एक बाघ शामिल हैं, साथ ही एक शावक भी है। अब T-2408 के शिफ्ट होने के बाद, बाघों की संख्या 6 हो जाएगी।

ये हैं राजस्थान के 5 फेमस टाइगर रिजर्व

सरिस्का बाघ अभयारण्य
रणथंभौर टाइगर रिजर्व
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व
धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व

ये भी पढ़ें

Good News: जयपुर की उत्तरी रिंग रोड और कॉरिडोर परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 12:16 pm

Published on:

09 Jan 2026 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: रणथंभौर से टाइगर T-2408 को कोटा के मुकुंदरा में किया जा रहा शिफ्ट, अब बढ़कर 6 हो जाएगी बाघों की संख्या

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान को मिलने वाली है बड़ी सौगात, सालों का इंतजार होगा खत्म, जानें कब पूरा होगा 72KM की रिंग रोड और नॉर्दर्न बाइपास का काम

Kota-News
कोटा

राजस्थान में बीजेपी नेता की भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, आलू से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दबा

tractor overturns
कोटा

राजस्थान में रेलवे कर्मचारियों को चांदी की जगह बांट दिए तांबे के सिक्के, कर्मचारी बेचने गया तो मचा हंगामा

Retired Railway Employees Given Copper Coins Instead of Silver
कोटा

कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद : बाइक सवार युवकों ने की प्रोपर्टी डीलर पर फायरिंग, लोगों में दहशत

Kota firing incident
कोटा

दिल्ली तक मचा हड़कंप, SIR में वोटर लिस्ट से कट गए कोटा से 1.59 नाम, BJP ने दिग्गज नेताओं को सौंपा ये काम

BLO-SIR-Form
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.