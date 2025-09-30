कोटा: कक्षा में वीर की खाली कुर्सी देख भावुक हुए शिक्षक और विद्यार्थी, गर्व से कहता था, ‘सर, अब मैंने हिन्दी उच्चारण ठीक कर लिया’

कोटा। गणेश नगर स्थित एक निजी स्कूल की पांचवीं कक्षा का नजारा सोमवार को बेहद भावुक दिखा। बाल कलाकार वीर शर्मा और उसके भाई शौर्य शर्मा के आकस्मिक निधन से पूरा विद्यालय स्तब्ध था। वीर की अंग्रेजी की टीचर ज्योति मोतियानी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बताया कि वीर की कुर्सी हमेशा उसकी चंचलता और उत्साह से भरी रहती थी, लेकिन आज वह खाली नजर आई।