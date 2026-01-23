“देख लो तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं…” 7 माह की गर्भवती महिला होमगार्ड की संदिग्ध अवस्था में मौत, किया था प्रेम विवाह

मृतका के छोटे भाई गौतम सिंह ने बताया कि नैना ने गजेंद्र सिंह के साथ प्रेम विवाह किया था। फरवरी 2026 में शादी को दो वर्ष पूरे होने वाले थे। गजेंद्र सिंह नगर निगम में संविदा पर कार्यरत है। दोनों पति-पत्नी कोटा में किराए के मकान में रह रहे थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन पिछले कई महीनों से हालात बिगड़ते चले गए। गौतम सिंह का आरोप है कि पिछले 8 से 9 महीनों से जीजा गजेंद्र सिंह उसकी बहन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। शराब के नशे में गाली-गलौज करता था और दहेज को लेकर ताने मारता था। वह अक्सर कहता था कि उसके पिता ने शादी में क्या दिया है। परिजनों का कहना है कि इस प्रताड़ना के चलते नैना लगातार तनाव में रहती थी।