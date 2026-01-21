Kota Crime: वक्फ कमेटी का पूर्व डिप्टी चेयरमैन गिरफ्तार, प्लॉट की फर्जी फाइलें बनाकर ऐसे की थी लाखों की धोखाधड़ी

Land Mafia Sajid Javed Arrested: कोटा के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 साल से फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी बदमाश और कोटा वक्फ कमेटी के पूर्व डिप्टी चेयरमैन साजिद जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर एक बुजुर्ग दंपती के रजिस्ट्रीशुदा प्लॉट की फर्जी फाइलें तैयार कर उन्हें बेचने और लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। CI अनिल कुमार टेलर ने बताया कि साजिद जावेद को बाजार में खरीदारी करते समय गिरफ्तार किया।