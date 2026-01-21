Kota Crime: वक्फ कमेटी का पूर्व डिप्टी चेयरमैन गिरफ्तार, प्लॉट की फर्जी फाइलें बनाकर ऐसे की थी लाखों की धोखाधड़ी

गिरफ्तार 2000 रुपए का इनामी बदमाश और कोटा वक्फ कमेटी का पूर्व डिप्टी चेयरमैन साजिद जावेद (फोटो: पत्रिका)
Land Mafia Sajid Javed Arrested: कोटा के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 साल से फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी बदमाश और कोटा वक्फ कमेटी के पूर्व डिप्टी चेयरमैन साजिद जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर एक बुजुर्ग दंपती के रजिस्ट्रीशुदा प्लॉट की फर्जी फाइलें तैयार कर उन्हें बेचने और लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। CI अनिल कुमार टेलर ने बताया कि साजिद जावेद को बाजार में खरीदारी करते समय गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि मामले की शुरुआत न्यू आकाशवाणी कॉलोनी निवासी बुजुर्ग महिला अर्चना नंदा की शिकायत से हुई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके पति ने वर्ष 1997 में नम्रता आवास कॉलोनी में भूखंड संख्या 18 व 19 को खरीदा था। इन भूखंडों का पट्टा प्राप्त करने के लिए 25 फरवरी 2020 को यूआईटी कोटा में आवेदन किया, तब पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
जांच में सामने आया कि इसी दौरान भूमाफियाओं ने प्लॉट हड़पने की साजिश रची। रविंद्र नागर ने आपत्ति दर्ज कराई, जबकि मोहम्मद वारिस ने 26 फरवरी 2020 को फर्जी दस्तावेजों की प्रतियां लगाकर पट्टे के लिए आवेदन कर दिया। इन दस्तावेजों में साजिद जावेद का नाम सामने आया। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि साजिद जावेद ने फर्जी फाइलें तैयार कर इन प्लॉटों को अन्य लोगों को बेच दिया।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके रजिस्ट्रीशुदा प्लॉटों पर बनी बाउंड्रीवाल को आरोपियों ने तोड़ दिया। मामले में पहले ही दो अन्य भू-माफिया मोहम्मद असलम और गजराज सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। लंबे समय से फरार रहने के कारण उस पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर इस प्रकरण में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
