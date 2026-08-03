मुख्य मार्ग की लाइटें 6 माह से बंद

केशवरायपाटन. शहर की प्रमुख सड़क मार्ग की लाइटें 6 माह से बंद होने से लोगों को अंधेरे में आना जाना पड़ रहा है। लोगों ने इस बारे में कई बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बायीं मुख्य नहर की पाटन ब्रांच से बाबा रामदेव मंदिर तक की रोड़ लाइटें रात में बंद रहती है। सहकारी चीनी मिल चौराहे जाने वाले इस रास्ते में अंधेरा रहने से पैदल आने जाने वाले लोगों की असामाजिक तत्वों से खतरा रहता है। लोगों ने बताया कि अंधेरे की वजह से सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले भी अंधेरे में आते जाते हैं।