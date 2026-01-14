कोटा में शुद्ध आहार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, 3560 किलो घी सीज, 16 नमूने जांच के लिए लैब भेजे

कोटा: राजस्थान के कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत हुए अचानक दुकानों पर पहुंचकर छापेमारी की। मिलावटी घी बनाने की सूचना पर यह जांच की कार्रवाई गई। कार्रवाई के दौरान अलग-अलग जगहों पर 3560 किलो घी-तेल और नमकीन सीज किया। और 16 नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. नरेंद्र नागर के नेतृत्व में की गई।