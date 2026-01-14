14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा में शुद्ध आहार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, 3560 किलो घी सीज, 16 नमूने जांच के लिए लैब भेजे

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कुल 3560 किलो घी, तेल और नमकीन जब्त किए हैं। साथ ही 16 नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Ankit Sai

Jan 14, 2026

Food Safety

खाद्य सुरक्षा फोटो-पत्रिका

कोटा: राजस्थान के कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत हुए अचानक दुकानों पर पहुंचकर छापेमारी की। मिलावटी घी बनाने की सूचना पर यह जांच की कार्रवाई गई। कार्रवाई के दौरान अलग-अलग जगहों पर 3560 किलो घी-तेल और नमकीन सीज किया। और 16 नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. नरेंद्र नागर के नेतृत्व में की गई।

छापेमारी में क्या-क्या पकड़ा गया

  • रीको इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में घी के नाम पर कुकिंग मीडियम वनस्पति पैक करते पकड़े गए। यहां से वनस्पति के कई ब्रांडों के नमूने भी लिए गए।
  • रानपुर की एक निर्माता इकाई से राजस्थान फ्रेश घी और मूंगफली तेल के सैंपल लिए गए।
  • रामपुरा के एक थोक विक्रेता से 270 लीटर धेनु सरस घी और 375 लीटर बालाजी अलसी तेल सीज किया गया।
  • पहले से जांच में श्री डेयरी प्रीत घी अनसेफ पाया गया था। इसकी जांच से सप्लाई चेन का पता चला और रंगबाड़ी की एक फर्म से 1890 किलो घी जब्त किया गया। यहां से 975 लीटर डेयरी राइट अवधिपार घी भी मिला, जिसे नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
  • रीको आई.पी.आई.ए. क्षेत्र की एक नमकीन फैक्ट्री में यूज्ड रिफाइंड सोयाबीन तेल और 50 किलो मटर नमकीन जब्त की गई।

कड़ी कार्रवाई का ऐलान

यह पूरी कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. नरेंद्र नागर के नेतृत्व में हुई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लैब रिपोर्ट आने पर दोषी निर्माताओं और विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलावटखोरों के खिलाफ यह मुहिम जारी रहेगी, ताकि उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और शुद्ध खाद्य पदार्थ ही बाजार में पहुंचें। जागरूक रहें, शुद्धता की जांच करते रहें

ये भी पढ़ें

Pali Crime: पाली में शिकारियों की क्रूरता, गर्भवती ऊंटनी को गोली मारी, पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत
पाली
camel, killing of camel, killing of camel in Pali, killing of camel in Rajasthan, killing of pregnant camel, killing of pregnant camel in Pali, Pali News, Rajasthan, ऊंटनी, ऊंटनी की हत्या, पाली में ऊंटनी की हत्या, राजस्थान में ऊंटनी की हत्या, गर्भवर्ती ऊंटनी की हत्या, गर्भवती ऊंटनी की हत्या इन पाली, पाली न्यूज, राजस्थान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में शुद्ध आहार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, 3560 किलो घी सीज, 16 नमूने जांच के लिए लैब भेजे

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां होगी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा, 22 से 25 जनवरी तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

Diverted-Traffic
कोटा

Indian Railway: आज से मिलेगी डिजिटल भुगतान पर 3% की छूट, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

Railone
कोटा

Kota: पुलिस-प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, इस हिस्ट्रीशीटर की अवैध संपत्तियों पर चलेगा पीला पंजा, नोटिस चस्पा

Illegal Properties
कोटा

NH-52 पर बनेगा एक और रेलवे अंडरब्रिज, इतने करोड़ का बजट हुआ था पास, मार्च महीने से दरा घाटी में मिलेगा जाम से निजात

Dara-Ghati
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन मंदा, धान व चना तेज, तेलों में भी तेजी

Kota-Mandi-News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.