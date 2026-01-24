Rajasthan: पत्नी और मासूम बेटे की निर्मम हत्या के आरोपी को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा- ‘आरोपी में मानवता लेशमात्र नहीं थी’

कोर्ट ने इसे ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ मामला माना है। फैसले में कोर्ट ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी जानवर को भी पालता है, तो कुछ समय बाद वह परिवार का हिस्सा बन जाता है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे में पत्नी और मासूम बच्चे की हत्या आरोपी की राक्षसी और अमानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी मृतकों का पति और पिता था, जो उनके संपर्क में रहते हुए भी इतनी नृशंसता से हत्या कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि उसमें मानवता का लेशमात्र भी शेष नहीं था। यदि ऐसे आरोपी को मृत्युदंड से कम सजा दी जाती है, तो यह न केवल न्याय के उद्देश्य को विफल करेगा, बल्कि समाज में अपराधियों को बढ़ावा भी देगा और आमजन में भय का माहौल बना रहेगा। फैसले के बाद आरोपी पिंटू को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।