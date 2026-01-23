23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota News: सफाईकर्मी की साइलेंट अटैक से मौत, हाथ में ही रह गया झाड़ू

रामू पहलवान रोजाना की तरह सुबह करीब 6 बजे आर्मी स्टेशन हेडक्वार्टर के गेट नंबर-3 परिसर में सफाई कार्य के लिए पहुंचे थे।

Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Jan 23, 2026

Kota death

मृतक रामू पहलवान (फाइल फोटो-पत्रिका)

कोटा। नयापुरा क्षेत्र के मुक्ति मार्ग हरिजन बस्ती में रहने वाले 57 वर्षीय सफाईकर्मी रामू पहलवान की शुक्रवार सुबह आर्मी स्टेशन हेडक्वार्टर में ड्यूटी के दौरान अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रामू को काम करते समय साइलेंट अटैक आया, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। इस हृदयविदारक घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

परिजनों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रामू पहलवान रोजाना की तरह सुबह करीब 6 बजे आर्मी स्टेशन हेडक्वार्टर के गेट नंबर-3 परिसर में सफाई कार्य के लिए पहुंचे थे। वह झाड़ू लगाकर परिसर की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह झाड़ू हाथ में ही लिए जमीन पर गिर पड़े। उस समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे तुरंत मदद नहीं मिल सकी।

आर्मी के जवानों की पहले पड़ी नजर

करीब ढाई घंटे बाद सुबह लगभग 8.30 बजे आर्मी के जवानों की नजर रामू पर पड़ी। उन्हें अचेत अवस्था में देखकर जवानों ने तुरंत आर्मी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक तौर पर डॉक्टरों ने मौत का कारण साइलेंट हार्ट अटैक बताया है।

एमबीएस अस्पताल में मौत की पुष्टि

घटना की सूचना मिलते ही आर्मी प्रशासन ने नयापुरा थाना पुलिस और मृतक के परिजनों को अवगत कराया। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और गहरे सदमे में आ गए। मृतक के दामाद अनिल वाल्मीकि ने बताया कि परिजन रामू को एमबीएस अस्पताल भी लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने भी उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी।

परिवार में मातम

शाम करीब 5 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रामू पहलवान की अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

खबर शेयर करें:

