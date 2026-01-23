Kota News: सफाईकर्मी की साइलेंट अटैक से मौत, हाथ में ही रह गया झाड़ू

परिजनों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रामू पहलवान रोजाना की तरह सुबह करीब 6 बजे आर्मी स्टेशन हेडक्वार्टर के गेट नंबर-3 परिसर में सफाई कार्य के लिए पहुंचे थे। वह झाड़ू लगाकर परिसर की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह झाड़ू हाथ में ही लिए जमीन पर गिर पड़े। उस समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे तुरंत मदद नहीं मिल सकी।