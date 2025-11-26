Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Mandi Bhav: सोयाबीन और धान के भाव तेज, लहसुन हुआ मंदा, जानें कोटा मंडी के भाव

Kota Mandi Price: कोटा मंडी में विभिन्न कृषि जिंसों के भाव में बदलाव देखा गया, जहां सोयाबीन और धान के भाव में तेजी आई, वहीं लहसुन के भाव में गिरावट आई।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 26, 2025

Lehsun Ka Bhav

Photo: Patrika

Bhamashah Mandi News: भामाशाहमंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 1 लाख 75 हजार कट्टे की रही। सोयाबीन 50, धान पूसा 150, धान (1718) 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 8500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 8800 रहा। लहसुन 200 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में स्थिरता रही।

भाव : गेहूं 2451 से 2511, धान सुगन्धा 2000 से 2451, धान (1509) 2200 से 2901, धान (1847) 2300 से 2650, धान (1718-1885) 2600 से 33510, धान (पूसा-1) 2400 से 3251, धान (1401) 3100 से 3450, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4601, सरसों 6000 से 6700, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1300 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5301, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6500 से 8000, धनिया ईगल 7500 से 8200, मूंग 6000 से 7000, उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5050, चना मौसमी 4800 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2250, चंबल 2225, सदाबहार 2085, लोकल रिफाइंड 1970, दीप ज्योति 2095, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2815, कोटा स्वास्तिक 2400, सोना सिक्का 2650, कटारिया गोल्ड 2430 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4240 से 4280 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9880, कोटा फ्रेश 9600, पारस 9850, नोवा 9750, अमूल 9950, मधुसूदन 9950 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी तेज रही। सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। चांदी के भाव 2200 रुपए तेजी के साथ 159200 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 1400 रुपए की तेजी के साथ 127100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। शुद्ध सोने के बाद 127750 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24k) (99.5): 127200

गोल्ड (22k) :117778

गोल्ड (20k) : 110609

गोल्ड (18k) : 101760

गोल्ड (14k) :89577

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 02:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Mandi Bhav: सोयाबीन और धान के भाव तेज, लहसुन हुआ मंदा, जानें कोटा मंडी के भाव

