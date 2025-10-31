Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Rain Alert: तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट, अगले 150 मिनट के लिए IMD ने राजस्थान के इन 21 जिलों में दी चेतावनी

Rajasthan Rain: मौसम विभाग ने अगले 150 मिनट के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 21 जिलों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 31, 2025

Photo: Patrika

IMD Yellow Alert: कोटा शहर समेत हाड़ौती में गुरुवार को भी आकाश में बादलों का डेरा रहा। ऐसे में लोग गुरुवार को भी सूर्यदेव के दर्शन के लिए तरसते रहे। देर रात शहर में बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो रात तक चलती रही। बदले मौसम व बारिश ने लोगों को सर्दी का अहसास करा दिया। झालावाड़ में हल्की रिमझिम हुई। अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने सुबह 11 बजे अगले 150 मिनट के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 21 जिलों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है।

इन जिलों में आया येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।

चौथे दिन भी हुई बारिश

झालावाड़ जिले में गुरुवार को लगातार चौथे दिन रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। ऐसे में सर्द हवा से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। बारां जिले में गुरुवार को भी मौसम खराब रहा। जिले के देवरी कस्बा क्षेत्र में हल्की बरसात हुई तो भंवरगढ़ क्षेत्र में मामूली बूंदाबांदी हुई। बूंदी जिले में भी गुरुवार को बादल छाए रहे। इससे तापमान कम रहने से सर्दी के चलते लोग गर्म कपड़े पहने नजर आए।

मंडी में आज से दो दिन अवकाश

कृषि उपज मंडी देई में बारिश की वजह से शुक्रवार व शनिवार को अवकाश रहेगा। मंडी व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार जैन ने बताया कि मंडी मे बरसात से होने वाली अव्यवस्था को सुधारने के लिए मंडी मे शुक्रवार व शनिवार को नीलामी नहीं होगी ओर रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने से किसानों से सोमवार से मंडी के सुचारू रूप से शुरू होने पर माल लेकर आने की अपील की है।

Updated on:

31 Oct 2025 11:25 am

Published on:

31 Oct 2025 11:07 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rain Alert: तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट, अगले 150 मिनट के लिए IMD ने राजस्थान के इन 21 जिलों में दी चेतावनी

कोटा

राजस्थान न्यूज़

