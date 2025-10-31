Rain Alert: तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट, अगले 150 मिनट के लिए IMD ने राजस्थान के इन 21 जिलों में दी चेतावनी

IMD Yellow Alert: कोटा शहर समेत हाड़ौती में गुरुवार को भी आकाश में बादलों का डेरा रहा। ऐसे में लोग गुरुवार को भी सूर्यदेव के दर्शन के लिए तरसते रहे। देर रात शहर में बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो रात तक चलती रही। बदले मौसम व बारिश ने लोगों को सर्दी का अहसास करा दिया। झालावाड़ में हल्की रिमझिम हुई। अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने सुबह 11 बजे अगले 150 मिनट के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 21 जिलों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है।