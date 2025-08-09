9 अगस्त 2025,

शनिवार

कोटा

शहीद की बहन ने नम आंखों से भाई की प्रतिमा को बांधी राखी, कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे मानाराम

इकलौती बहन हर साल अपने पीहर से आकर शहीद मानाराम जाट की मूर्ति की कलाई पर राखी बांधती है।

कोटा

Lokendra Sainger

Aug 09, 2025

rakshabandhan 2025
Play video
Photo- Patrika Network

राजस्थान के ननैरा में शहीद की इकलौती बहन ने मूर्ति की कलाई पर राखी बांधी। जिसे देखकर हर किसी की आंखों में आसूं आ गए।

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 जुलाई 2008 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हटुपुरा गांव निवासी मानाराम जाट शहीद हो गए।

जिसके बाद से ही उनकी इकलौती बहन अछना देवी हर साल अपने पीहर से आकर शहीद स्मारक हटुपुरा में शहीद मानाराम जाट की मूर्ति की कलाई पर राखी बांधती है।

वहीं, शनिवार को अछना देवी ने शहीद मनाराम जाट को नम आंखों से मुंह मीठा कराकर शहीद की मूर्ति पर तिलक कर रक्षा सूत्र बाधा।

इस अवसर पर शहीद मानाराम जाट के वृद्ध पिता महराम जाट, माता राम कन्या देवी, शहीद की पत्नी सरोज देवी, भाई गोगाराम शैषमा प्रति वर्ष बहिन अछना देवी के साथ शहीद स्मारक हटुपुरा में मौजूद रहे।

शहीद मानाराम जाट की इकलौती बहिन अछना देवी नम आंखों से अपने शहीद भाई मानाराम जाट को देश के लिए बलिदान होने पर याद करती है।

Published on:

09 Aug 2025 07:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / शहीद की बहन ने नम आंखों से भाई की प्रतिमा को बांधी राखी, कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे मानाराम

