Kota Fire: सुबह-सुबह शोरूम में लगी आग, हुआ करोड़ों का नुकसान, धूं-धूं कर एक के बाद एक जली 50 इलेक्ट्रिक-स्कूटियां

इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में लगी आग फोटो: पत्रिका
Fire Breaks Out In E-Scooter Showroom: कोटा शहर के 80 फुट रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में सोमवार सुबह करीब साढ़े सात बजे अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि करीब 50 स्कूटी जलकर राख हो गईं और शोरूम को भारी नुकसान हुआ।
नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जिसकी जांच की जा रही है। शोरूम के अंदर लगी आग ने कुछ ही मिनटों में तमाम स्कूटियों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं शोरूम के ऊपर स्थित जिम को कोई नुकसान नहीं हुआ है।'
घटना की सूचना मिलते ही सब्जीमंडी और श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन से 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।
इस भीषण आग में करीब 50 से अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटियां जलकर नष्ट हो गईं। शोरूम की बिल्डिंग और सामान को भी भारी क्षति हुई है। जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने से आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग दहशत में नजर आए। वहीं आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है।
