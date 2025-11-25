Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Udaipur News: बेकाबू ट्रेलर ने 30 भेड़ों को बेरहमी से कुचला, चीखते-चिल्लाते एक के बाद एक भेड़ मरती गई

Udaipur News: राजस्थान में उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर घसियार में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क से गुजर रही करीब 30 भेड़ों को कुचल दिया।

उदयपुर

image

Santosh Trivedi

Nov 25, 2025

Udaipur: Speeding Trailer Runs Over 30 Sheep

Photo- Patrika

Udaipur News: गोगुंदा . (उदयपुर)। उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर बड़गांव थाना क्षेत्र के घसियार में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रेलर ने मंगलवार को सड़क से गुजर रही करीब 30 भेड़ों को कुचल दिया। भेड़ों के शव सड़क पर बिखर गए। गडरियों ने तेज रफ्तार ट्रेलर को अपनी ओर आता देख कूदकर जान बचाई।

घसियार के लंबे ढलान पर हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार हादसा घसियार के लंबे ढलान पर हुआ। ट्रेलर और भेड़ें दोनों ही गोगुंदा से उदयपुर की ओर जा रहे थे। तेज रफ्तार और ढलान के कारण चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और ट्रेलर सीधे भेड़ों के झुंड पर चढ़ गया।

आधा घंटे तक जाम रहा ट्रैफिक

हादसे के बाद चालक ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया। करीब आधा घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक जाम रहा। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को एक तरफा कर स्थिति सामान्य की।

फरार ट्रेलर चालक की तलाश शुरू

पुलिस ने सड़क से भेड़ों के शव हटवाए और फरार ट्रेलर चालक की तलाश शुरू की। गौरतलब है कि घसियार का ढलान तेज रफ्तार वाहनों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। यहां पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Nov 2025 06:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur News: बेकाबू ट्रेलर ने 30 भेड़ों को बेरहमी से कुचला, चीखते-चिल्लाते एक के बाद एक भेड़ मरती गई

