Udaipur News: बेकाबू ट्रेलर ने 30 भेड़ों को बेरहमी से कुचला, चीखते-चिल्लाते एक के बाद एक भेड़ मरती गई

Udaipur News: गोगुंदा . (उदयपुर)। उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर बड़गांव थाना क्षेत्र के घसियार में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रेलर ने मंगलवार को सड़क से गुजर रही करीब 30 भेड़ों को कुचल दिया। भेड़ों के शव सड़क पर बिखर गए। गडरियों ने तेज रफ्तार ट्रेलर को अपनी ओर आता देख कूदकर जान बचाई।