अजमेर

Rajasthan: तेज रफ्तार ट्रेलर ने उजाड़ दिया परिवार, पति-पत्नी और बेटे की मौत, कार के उड़े परखच्चे

Couple And Son Died In Accident: नागौर-बीकानेर बायपास पर गलत दिशा से आए एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। जिस कारण एक ही परिवार के तीन सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Nov 24, 2025

मृतकों के फाइल फोटो: पत्रिका

Trailer Hits Car On National Highway: कायड़, विश्रामस्थली के निकट नागौर-बीकानेर बायपास पर रविवार शाम गलत दिशा में आए ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार दंपति और उनके ग्यारह वर्षीय पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक कायड़ के रहने वाले थे।

तीनों रविवार शाम को खेत से घर लौट रहे थे। पुलिस ने शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। गेगल थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।

जानकारी अनुसार रविवार शाम 7 बजे कायड़ विश्राम स्थली के पास सामने से गलत दिशा में आए ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार कायड़ निवासी रामलाल जाट (35), उसकी पत्नी कांतादेवी (30) व 11 वर्षीय पुत्र मयंक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही गेगल थाना एएसआई देवकरण मय जाप्ते मौके पर पहुंचे। ट्रेलर चालक वाहन छोड़ फरार हो गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन हटवाए। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।

खेत से घर लौटते हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार रामलाल जाट पत्नी और बेटे के साथ गगवाना स्थित खेत से कार में घर लौट रहे थे। बीकानेर हाइवे पर सामने से गलत दिशा में आए ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तीनों को कार से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस से जेएलएन अस्पताल पहुंचाया।

एक साल से रुका है पुलिया निर्माण

कायड़ के सरपंच प्रतिनिधि शिवराज गुर्जर ने बताया कि नेशनल हाईवे-89 पर आए दिन आए ऐसे हादसे प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही का नतीजा हैं। पुलिया निर्माण की मंजूरी एक साल पहले मिल चुकी थी। लेकिन काम अब तक अटका हुआ है। इसके चलते यह मार्ग एक्सीडेंट का हॉट स्पॉट बन गया है।

हाइवे जाम की चेतावनी

उन्होंने कहा कि गांव के तीन लोगों की मौत से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने सोमवार को हाइवे जाम करने की चेतावनी दी है। उनकी मांग है कि पुलिया निर्माण तुरंत शुरू किया जाकर हाइवे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

Published on:

24 Nov 2025 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: तेज रफ्तार ट्रेलर ने उजाड़ दिया परिवार, पति-पत्नी और बेटे की मौत, कार के उड़े परखच्चे

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

अजमेर

अजमेर

अजमेर

अजमेर

