एमबीबीएस : 8 लाख रुपए कम हुई एनआरआइ कोटे की फीस

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर की ओर से जारी की गई फीस शीट के अनुसार राजमेस द्वारा संचालित मेडिकल संस्थानों में एनआरआइ कोटे की एमबीबीएस सीटों की फीस 36465 यूएस डालर निर्धारित की गई थी तथा परिवर्तन दर 87.35 रुपए प्रति डालर निर्धारित थी। ऐसे में फीस 31.85 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी। जो अब घटाकर 23.92 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है। यानी लगभग 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की कमी की गई है। राजमेस मेडिकल संस्थानों में एनआरआइ कोटे की लगभग 385 सीटें हैं। ऐसे में फीस राजस्व में लगभग 154 करोड रुपए की कमी आएगी।