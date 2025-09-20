मानसून ने फिर ली करवट? 20, 21 सितंबर के लिए आ गया येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने 25 सितंबर तक दी बारिश की चेतावनी

IMD Issues Heavy Rain Alert: मानसून की बारिश फिर शुरू हो गई है ? राजस्थान के कई जिलों में हल्की बूंदा-बांदी के बाद लोगों को फिर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 5 दिन के लिए कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है।
IMD Issues Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए अगले 2 दिन यानी 20 और 21 सितंबर के लिए मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना जताते हुए बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर में येलो अलर्ट जारी किया है।
इसके बाद मौसम विभाग ने UP पर बने परिसंचरण तंत्र के कारण अगले 6 दिन यानी 20, 21, 22, 23, 24 और 25 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में आज यानी 20 सितंबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर के संभागों में बारिश की संभावना है।
21 सितंबर को उदयपुर, कोटा और अजमेर के संभागों में बारिश की संभावना है।
वहीं 22 से 25 सितंबर तक उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है।
राजस्थान के कोटा जिले में कल सुबह से ही बादल छाए रहे और फिर गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश का दौर आधा घंटे तक चला। उसके बाद आधे घंटे तक रिमझिम होती रही। तेज बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया। इस मानसून सीजन में कोटा में 1289.4 एमएम बारिश हो चुकी है। साथ ही अगले कुछ दिन फिर बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
IMD ने अगले 3 घंटे के लिए अजमेर-टोंक जिले और उनके आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं 20-25 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ों के नीचे शरण ना लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने के साथ मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की अपील की है।
मौसम विभाग की फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार,
अजमेर - 34.7 डिग्री,
भीलवाड़ा - 31.2 डिग्री,
जयपुर - 33.9 डिग्री,
पिलानी - 37.5 डिग्री,
सीकर - 35.5 डिग्री,
कोटा - 30.3 डिग्री,
चित्तौड़गढ़ - 32.3 डिग्री,
बाड़मेर - 36.4 डिग्री,
जैसलमेर - 37.2 डिग्री,
जोधपुर - 34.9 डिग्री,
बीकानेर - 36.4 डिग्री,
चूरू - 39.1 डिग्री
श्री गंगानगर - 38.2 डिग्री,
नागौर - 35.0 डिग्री,
डूंगरपुर - 34.1 डिग्री,
जालौर - 34.1 डिग्री,
सिरोही - 33.6 डिग्री,
करौली - 35.0 डिग्री
और दौसा - 35.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया।