Monsoon Update : फिर सक्रिय हुआ मानसून, 12 दिन बाद झमाझम

बूंदी जिले में मौसम ने फिर करवट बदली। बूंदी शहर सहित कई जगह पर बारिश हुई। शहर में करीब दस बजे आधा घंटे मध्यम दर्जे की बरसात हुई। ऐसे में सड़कों पर पानी जमा हो गया। नैनवां में एक घंटे जोरदार बारिश होने से सड़कों पर पानी बह निकला। यहां दोपहर पौने 12 बजे से पौने एक बजे तक मूसलाधार बरसात हुई। इस दौरान यहां साढ़े तीन इंच बरसात हुई। देई, केशवरायपाटन, नोताड़ा में भी बरसात हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। कुछ देर ठंडी हवाएं भी चली।