Kota Murder: 100 रुपए के खातिर हत्या? पार्टी के दौरान झालावाड़ के युवक का कोटा में किया मर्डर

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रमेश और परमा ने पत्थर स्टॉक पर कटाई का काम किया था। इस काम के एवज में दोनों को कुल 1500 रुपए मजदूरी मिली थी। पुलिस को उनके साथ काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि इनमें से एक को 700 रुपए और दूसरे को 800 रुपए मिले। इसी कम-ज्यादा राशि को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। घटना से पहले दोनों शराब पार्टी कर रहे थे और साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब के नशे में विवाद ने उग्र रूप ले लिया।