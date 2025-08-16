NEET UG 2025: रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, कोटा से क्वालिफाई छात्रों को रिपोर्टिंग के लिए मिला ज्यादा समय, अब इस तारीख तक करना होगा ज्वाइन

पहले इसकी अंतिम तारीख 18 अगस्त थी। एम्स-नई दिल्ली के रिवाइज्ड रिपोर्टिंग शेड्यूल के अनुसार सफल विद्यार्थियों को 18 अगस्त तक आवश्यक दस्तावेज के साथ रिपोर्ट करना होगा। आवश्यक दस्तावेज में एमसीसी की ओर से जारी सीट एलॉटमेंट लेटर, नीट-यूजी स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, पांच पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और इन दस्तावेज की फोटोकॉपी शामिल हैं।