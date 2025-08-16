Patrika LogoSwitch to English

कोटा

NEET UG 2025: रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, कोटा से क्वालिफाई छात्रों को रिपोर्टिंग के लिए मिला ज्यादा समय, अब इस तारीख तक करना होगा ज्वाइन

Kota News: मेडिकल संस्थानों की ओर से रिपोर्ट और जॉइन कर चुके विद्यार्थियों का डाटा 23 अगस्त को वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद 19 अगस्त को मेडिकल-एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा।

कोटा

Akshita Deora

Aug 16, 2025

फोटो: पत्रिका

NEET UG 2025 Revised Schedule Released: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट-यूजी 2025 के ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा एमबीबीएस-बीडीएस काउंसलिंग राउंड-1 का संशोधित रिपोर्टिंग शेड्यूल जारी किया है। सफल विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग और जॉइनिंग के लिए अब 22 अगस्त तक का समय दिया गया है।

पहले इसकी अंतिम तारीख 18 अगस्त थी। एम्स-नई दिल्ली के रिवाइज्ड रिपोर्टिंग शेड्यूल के अनुसार सफल विद्यार्थियों को 18 अगस्त तक आवश्यक दस्तावेज के साथ रिपोर्ट करना होगा। आवश्यक दस्तावेज में एमसीसी की ओर से जारी सीट एलॉटमेंट लेटर, नीट-यूजी स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, पांच पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और इन दस्तावेज की फोटोकॉपी शामिल हैं।

मेडिकल संस्थानों की ओर से रिपोर्ट और जॉइन कर चुके विद्यार्थियों का डाटा 23 अगस्त को वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद 19 अगस्त को मेडिकल-एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा। एम्स नई दिल्ली में विद्यार्थियों के लिए 21 अगस्त को डायरेक्टर एवं डीन की ओर से जनरल-ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा।

22 से 27 अगस्त के बीच और महत्वपूर्ण ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होंगे, जिनमें सम्मिलित होना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं 28 अगस्त से प्रारंभ होंगी। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने छात्रों को सलाह दी है कि वे रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार समय पर रिपोर्ट करें और सभी दस्तावेज की तैयारी सुनिश्चित करें।

Published on:

16 Aug 2025 01:41 pm

Kota / NEET UG 2025: रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, कोटा से क्वालिफाई छात्रों को रिपोर्टिंग के लिए मिला ज्यादा समय, अब इस तारीख तक करना होगा ज्वाइन

