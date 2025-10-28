Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

अगले 180 घंटे भारी, IMD ने जारी की चेतावनी, राजस्थान के इन 23 जिलों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट

IMD ने 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए मेघ गर्जन, 20-40KMPH की स्पीड से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 28, 2025

बारिश की फोटो (सोर्स: ANI)

Next 3 Hour Yellow Alert: बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से उठे ‘मोंथा’ चक्रवात के प्रभाव से कार्तिक माह में सावन सी झड़ी देखने को मिल रही है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। मानसून बीते हुए एक महीना हो चुका है। प्रदेश से 26 सितम्बर को मानसून विदाई ले चुका है। दिवाली भी बीत चुकी है और सर्दी की शुरूआत हो चुकी है। इस बीच बेमौसम बारिश से वापस रेनकोट निकल गए और छाते भी तन गए। अधिकतम व न्यूनतम तापमान बराबर पहुंच गया।

इन 23 जिलों में येलो अलर्ट

राजस्थान में बदलते मौसम के बाद IMD ने सुबह 10 बजे अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 23 जिलों में चेतावनी जारी की है। जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, कोटा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, बूंदी टोंक, पाली, डूंगरपुर, सिरोही और नागौर जिले शामिल है। मौसम विभाग ने यहां मेघ गर्जन, 20-40KMPH की स्पीड से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही मेघ गर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने और पेड़ों के नीचे शरण ना लेने के साथ ही मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की अपील की है।

आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम केंद्र के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब अब तीव्र होकर चक्रवाती तूफान ‘‘मोंथा’’ में बदल गया है। अगले 24 घंटे में इसके और मजबूत होकर आंध्र प्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य-पूर्वी अरब सागर में एक और अवदाब सक्रिय है, जबकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत के ऊपर प्रभावी हो गया है।

इन तीनों प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से राज्य में अगले 48 घंटे तक व्यापक बरसात की स्थिति बनेगी। इसके चलते प्रदेश में 28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभागों के कई जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 29 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है, हालांकि 29-30 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बरसात जारी रह सकती है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather: नवम्बर की इतनी तारीख तक खराब रहेगा मौसम, जारी रहेगी इन जिलों में बारिश, IMD का नया अलर्ट
जयपुर
Rain Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 10:39 am

Published on:

28 Oct 2025 10:36 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / अगले 180 घंटे भारी, IMD ने जारी की चेतावनी, राजस्थान के इन 23 जिलों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चम्बल जल बंटवारे के विवाद को लेकर सीएमओ को भेजी तथ्यात्मक रिपोर्ट

Kota News
खास खबर

40 हजार बोरी धान भीगा, आज बंद रहेगी भामाशाहमंडी

Kota Mandi
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धान, धनिया व लहसुन तेज, चना मंदा

kota mandi bhav
कोटा

Rajasthan: शिक्षा मंत्री दिलावर का बड़ा फैसला, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में होगी एक समान ड्रेस; सत्र में भी होगा बड़ा बदलाव

Education Minister Madan Dilawar
कोटा

राजस्थान में यहां 40 फीट चौड़ा CC रोड और मल्टीस्टोरी पार्किंग का होगा निर्माण, 80 मकानों-दुकानों के स्थान का होगा पुनर्वास

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.