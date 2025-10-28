अगले 180 घंटे भारी, IMD ने जारी की चेतावनी, राजस्थान के इन 23 जिलों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट

राजस्थान में बदलते मौसम के बाद IMD ने सुबह 10 बजे अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 23 जिलों में चेतावनी जारी की है। जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, कोटा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, बूंदी टोंक, पाली, डूंगरपुर, सिरोही और नागौर जिले शामिल है। मौसम विभाग ने यहां मेघ गर्जन, 20-40KMPH की स्पीड से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही मेघ गर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने और पेड़ों के नीचे शरण ना लेने के साथ ही मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की अपील की है।