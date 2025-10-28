Rajasthan Weather: नवम्बर की इतनी तारीख तक खराब रहेगा मौसम, जारी रहेगी इन जिलों में बारिश, IMD का नया अलर्ट

Rain Will Continue Till 2 November: बारिश ने यू टर्न मारा है और वह वापस लौट आई है। वापस लौटने के चलते खेतों में कई जगहों पर किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। कोटा और आसपास के संभाग में लगातार बारीश के चलते हालात खराब हो चले हैं। कोटा समेत राजस्थान के बीस से भी ज्यादा जिलों में मानसून का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 नवम्बर तक बीस से भी ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश संभव है, इनमें जयपुर का नाम भी शामिल है। हांलाकि आईएमडी के नए अपडेट के अनुसार मौसम नवम्बर महीने में भी कुछ दिन तक खराब रहने का अनुमान है।