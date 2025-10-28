Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather: नवम्बर की इतनी तारीख तक खराब रहेगा मौसम, जारी रहेगी इन जिलों में बारिश, IMD का नया अलर्ट

IMD Weather Update: आईएमडी के नए अपडेट के अनुसार मौसम नवम्बर महीने में भी कुछ दिन तक खराब रहने का अनुमान है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Oct 28, 2025

Rain Alert

फाइल फोटो- पत्रिका

Rain Will Continue Till 2 November: बारिश ने यू टर्न मारा है और वह वापस लौट आई है। वापस लौटने के चलते खेतों में कई जगहों पर किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। कोटा और आसपास के संभाग में लगातार बारीश के चलते हालात खराब हो चले हैं। कोटा समेत राजस्थान के बीस से भी ज्यादा जिलों में मानसून का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 नवम्बर तक बीस से भी ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश संभव है, इनमें जयपुर का नाम भी शामिल है। हांलाकि आईएमडी के नए अपडेट के अनुसार मौसम नवम्बर महीने में भी कुछ दिन तक खराब रहने का अनुमान है।

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के कारण यह बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार दोपहर से शुरू हुई बारिश ने आधे से ज्यादा राजस्थान को भिगोया है। लगातार बारिश के चलते दिन का तापमान भी गिरा है और साथ ही रात के तामपान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। मौसम खुलते ही यानी बारिश समाप्त होने के बाद सर्दी की पूरी तैयारी है।

मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर से लेकर दो नवम्बर तक बारिश का अलर्ट है। 28 नवम्बर को अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़, पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और जालोर में येलो अलर्ट है। उसके बाद 29 अक्टूबर को बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में येलो अलर्ट है। इसके बाद तीस अक्टूबर से लेकर दो नवम्बर तक कोटा और उदयपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के अनुसार दो नवम्बर के बाद बारिश कि फिलहाल कोई संभावना नहीं है।

फिर बदल रहा मौसम, बन रहा नया सिस्टम, इन जिलों में अक्टूबर में भी बारिश… Rajasthan के लिए IMD ने दी नई जानकारी
जयपुर
Rajasthan Rain alert

Updated on:

28 Oct 2025 07:58 am

Published on:

28 Oct 2025 07:57 am

Rajasthan Weather: नवम्बर की इतनी तारीख तक खराब रहेगा मौसम, जारी रहेगी इन जिलों में बारिश, IMD का नया अलर्ट

