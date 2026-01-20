NTA ने असमंजस में डाले JEE Main 2026 के अभ्यर्थी, बिना सूचना के ही बदल दी एग्जाम डेट, कई विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र अब तक जारी नहीं

जेईई मेन के आवेदन के दौरान एनटीए की ओर से जुड़वां विद्यार्थियों की जानकारी ली जाती है। इसके बावजूद अनेक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें जुड़वां विद्यार्थियों की परीक्षा तिथि 21 से 24 जनवरी के बीच थी, लेकिन उनके प्रवेश पत्र रोक लिए गए हैं और अब उनकी परीक्षा तिथियां अलग-अलग दर्शाई जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि एनटीए दोनों विद्यार्थियों की परीक्षा एक ही दिन और एक ही केंद्र पर आयोजित करने के उद्देश्य से तिथि में बदलाव कर रहा हो, जैसा कि पूर्व वर्षों में भी किया जाता रहा है।