NTA ने असमंजस में डाले JEE Main 2026 के अभ्यर्थी, बिना सूचना के ही बदल दी एग्जाम डेट, कई विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र अब तक जारी नहीं

National Testing Agency: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने एक बार फिर जेईई मेन 2026 के अभ्यर्थियों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। जनवरी सेशन की यह परीक्षा 21 जनवरी से शुरू हो रही है। जिन विद्यार्थियों की परीक्षा तिथि 21 से 24 जनवरी के बीच निर्धारित थी, उनके प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी सामने आए हैं, जिनकी परीक्षा तिथि बिना किसी पूर्व सूचना के बदल दी गई है।
कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि 17 जनवरी को दोपहर में प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। इसके बाद कई ऐसे विद्यार्थी सामने आए, जिनकी सिटी इंटीमेशन स्लिप में परीक्षा तिथि 21 से 24 जनवरी के बीच दर्शाई गई थी। जब इन विद्यार्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का प्रयास किया, तो उन्हें प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं हुआ। वेबसाइट पर यह सूचना दिखाई गई कि उनकी परीक्षा अब 28 या 29 जनवरी को होगी और प्रवेश पत्र बाद में जारी किए जाएंगे।
इस अचानक बदलाव से विद्यार्थी भ्रमित हैं। उन्हें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनकी परीक्षा वास्तव में स्थगित कर दी गई है या फिर यह केवल तकनीकी त्रुटि है। इस पूरे मामले में एनटीए की ओर से अब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, जिससे छात्रों की चिंता और बढ़ गई है। कई विद्यार्थी आशंकित हैं कि कहीं वे परीक्षा से वंचित न रह जाएं।
जेईई मेन के आवेदन के दौरान एनटीए की ओर से जुड़वां विद्यार्थियों की जानकारी ली जाती है। इसके बावजूद अनेक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें जुड़वां विद्यार्थियों की परीक्षा तिथि 21 से 24 जनवरी के बीच थी, लेकिन उनके प्रवेश पत्र रोक लिए गए हैं और अब उनकी परीक्षा तिथियां अलग-अलग दर्शाई जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि एनटीए दोनों विद्यार्थियों की परीक्षा एक ही दिन और एक ही केंद्र पर आयोजित करने के उद्देश्य से तिथि में बदलाव कर रहा हो, जैसा कि पूर्व वर्षों में भी किया जाता रहा है।
जेईई मेन 2026 के जनवरी सेशन की परीक्षा 21 से 29 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। इस वर्ष परीक्षा के लिए 14.10 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। 21 से 28 जनवरी तक बीई-बीटेक की परीक्षा पांच दिनों में 10 शिफ्टों में होगी, जबकि 29 जनवरी को एक शिफ्ट में बीआर्क की परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोटा में जेईई-मेन परीक्षा के लिए चार परीक्षा केंद्र बनाए गए है।
