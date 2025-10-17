Patrika LogoSwitch to English

कोटा

त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हिसार-सोगरिया-हिसार विशेष ट्रेन का संचालन

यह गाड़ी कोटा मंडल के सवाई माधोपुर, इंदरगढ़-सुमेरगंजमंडी, लाखेरी एवं केशवराय पाटन स्टेशनों से होकर गुजरेगी

2 min read

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Oct 17, 2025

Rajasthan Now special trains are full airfare has crossed Rs 20,000 passengers are worried how will they go home for Diwali

फाइल फोटो पत्रिका

त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से हिसार-सोगरिया-हिसार के बीच विशेष ट्रेन सेवा का संचालन किया जा रहा है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 04735 (हिसार-सोगरिया) का संचालन 18 एवं 26 अक्टूबर को दो फेरों के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन हिसार स्टेशन से सुबह 6 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन मार्ग में 6.35 बजे सवाईमाधोपुर, 7.23 बजे इंदरगढ़-सुमेरगंजमंडी, 7.35 बजे लाखेरी एवं केशवरायपाटन स्टेशनों पर ठहरते हुए उसी दिन रात को सोगरिया पहुंचेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04736 (सोगरिया-हिसार) का संचालन 19 एवं 27 अक्टूबर (रविवार) को दो फेरों के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन सोगरिया स्टेशन से रात 10.10 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन मार्ग में 10.33 बजे केशवरायपाटन, 11.08 बजे लाखेरी, 11.20 बजे इंदरगढ़-सुमेरगंजमंडी एवं रात 12.10 बजे सवाईमाधोपुर स्टेशनों पर ठहरते हुए अगले दिन सुबह 11.05 बजे हिसार पहुंचेगी।

यहां ठरहेगी ट्रेन

यह गाड़ी रास्ते में दोनों दिशाओं में हिसार, सिवानी, सदुलपुर जंक्शन, रामपुरा बेरी, लोहारू, सूरजगढ़, चिरावा, रतनशहर, झुंझुनूं, दुन्दलोद-मुकुंदगढ़, नवलगढ़, सीकर जंक्शन, पलसाना, रींगस जंक्शन, चौमूं-सामोद, दहर का बालाजी, जयपुर जंक्शन, दुर्गापुरा, बनस्थली निवाई, इसारदा, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर जंक्शन, इंदरगढ़, लाखेरी, केशवराय पाटन स्टेशनों पर ठहराव लेकर गंतव्य को जाएगी।

कोच संरचना

यह गाड़ी कुल 16 आइसीएफ डिब्बों के साथ चलेगी, जिसमें 1 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 5 स्लीपर श्रेणी एवं 8 सामान्य श्रेणी कोच शामिल होंगे।

दीपावली पर आरक्षण केंद्र रविवार की भांति संचालित होंगे

दीपावली एवं लक्ष्मी पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा मंडल के सभी आरक्षण (पीआरएस) केंद्रों को 20 अक्टूबर को रविवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित किया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेल वन मोबाइल ऐप तथा आइआरसीटीसी की अधिकृत वेबसाइट और ऐप के माध्यम से आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी निरंतर जारी रहेगी। अनारक्षित टिकट काउंटर इस अवधि में भी नियमित दिनों की तरह सामान्य रूप से संचालित रहेंगे, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

17 Oct 2025 06:14 pm

17 Oct 2025 06:02 pm

