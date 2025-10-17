त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हिसार-सोगरिया-हिसार विशेष ट्रेन का संचालन

दीपावली एवं लक्ष्मी पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा मंडल के सभी आरक्षण (पीआरएस) केंद्रों को 20 अक्टूबर को रविवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित किया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेल वन मोबाइल ऐप तथा आइआरसीटीसी की अधिकृत वेबसाइट और ऐप के माध्यम से आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी निरंतर जारी रहेगी। अनारक्षित टिकट काउंटर इस अवधि में भी नियमित दिनों की तरह सामान्य रूप से संचालित रहेंगे, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।