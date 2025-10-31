Good News: देश के 76 स्टेशनों पर विकसित होंगे ‘यात्री होल्डिंग एरिया’, राजस्थान का ये जिला भी शामिल

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Indian Railway: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा(राजस्थान), भोपाल और जबलपुर समेत देश के 76 स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया विकसित किए जाएंगे। रेलवे मंत्रालय ने इसके लिए स्वीकृति जारी कर दी है। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि यात्री होल्डिंग एरिया मॉड्यूलर डिजाइन में तैयार किए जाएंगे तथा प्रत्येक स्टेशन की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया जाएगा।
योजना के तहत कार्य यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम यात्रा अनुभव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत कोटा, भोपाल एवं जबलपुर स्टेशन इस योजना में शामिल किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी होल्डिंग एरिया 2026 के त्योहारी सीजन से पहले ही बनाने के निर्देश जारी किए हैं।
रेल मंत्री ने नई दिल्ली स्टेशन पर इस सुविधा की सफलता को देखते हुए विभिन्न 76 रेलवे स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। योजना से दीपावली और छठ जैसे त्योहारी अवसरों पर अत्यधिक भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सका।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग