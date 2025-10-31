Good News: देश के 76 स्टेशनों पर विकसित होंगे ‘यात्री होल्डिंग एरिया’, राजस्थान का ये जिला भी शामिल

Indian Railway: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा(राजस्थान), भोपाल और जबलपुर समेत देश के 76 स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया विकसित किए जाएंगे। रेलवे मंत्रालय ने इसके लिए स्वीकृति जारी कर दी है। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि यात्री होल्डिंग एरिया मॉड्यूलर डिजाइन में तैयार किए जाएंगे तथा प्रत्येक स्टेशन की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया जाएगा।